史上第二長景氣連8紅 學者憂美通膨壓抑需求

國發會發布七月景氣燈號，亮出連續第八顆代表熱絡的紅燈，但學者提醒，美國高通膨正侵蝕家庭消費能力，一旦消費疲弱，進一步拖累科技巨頭營收，迫使ＡＩ投資降溫，衝擊最終仍可能沿供應鏈向上游傳導，回頭影響高度仰賴ＡＩ與美國市場的台灣。

國發會指出，七月的綜合判斷分數四十一分，與上月持平，「連八紅」也是史上第二長。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟成長動能穩健，對於追平史上最長紀錄「非常審慎樂觀」。

過往景氣燈號連續亮紅燈紀錄是二○二一年二月至十月的「連九紅」，陳美菊說，原本認為進入下半年，基期因素會是挑戰，但主計總處預估下半年的經濟成長率還有百分之八以上，且電子業持續成長，消費型產品上市，備貨需求會帶動出口成長，是利多因素。

展望未來，陳美菊指出，隨ＡＩ應用深化推升算力需求，全球主要雲端服務商加速ＡＩ基礎建設，加上消費性電子新品進入備貨階段，出口可望延續成長態勢。

對於ＡＩ熱潮持續推升景氣表現，中央大學經濟系教授吳大任認為，真正需要留意的是支撐這波ＡＩ榮景的美國終端需求。美國通膨仍處高檔，家庭儲蓄率明顯低於長期平均，近期零售銷售動能也轉弱，顯示消費市場正在降溫。當物價持續侵蝕家庭可支配所得，民眾勢必優先負擔食物、住房等基本支出，ＡＩ等非必要性服務需求可能率先受到影響。

另一方面，吳大任表示，科技巨頭正陷入高度競爭的ＡＩ投資賽局，若率先縮減投資，恐失去技術領先地位，龐大資本支出已讓部分企業現金流承受壓力，若未來營收成長不如預期，企業恐須透過發行新股或舉債籌資，在高利率環境下進一步拉高融資成本，資本支出與利息負擔也可能持續侵蝕財務體質，甚至波及金融市場。

吳大任認為，目前台灣尚未感受到衝擊，關鍵在於台灣多位處ＡＩ供應鏈中上游，主要供應晶片、伺服器及基礎建設相關硬體，距離終端消費者仍有一段距離，因此風險傳導具有時間差，但這不代表台灣可置身事外。他提醒，台灣出口、外銷訂單與景氣數據，最終都與美國需求高度連動，若美國消費持續轉弱，甚至走向停滯性通膨，企業投資勢必受到影響。