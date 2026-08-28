森崴下市 銀行盼台電撥付保留款

森崴能源下市不僅成為離岸風電業者的熱議話題，也牽扯出森崴能源及相關事業的銀行團債權保障問題，知情人士透露，森崴及富崴等公司已向經濟部申請紓困，正和銀行團進行債務協商，但對於森崴旗下的富崴六十五億元的聯貸餘額償還，銀行團與台電協商進度並不順利，近期可能宣告富崴違約，影響所及，未來恐衝擊國銀承作離岸風電國產化融資的意願。

據指出，和森崴有債務關係的銀行，不論聯貸或自貸共超過廿家，占國銀比重將近三分之二；這些銀行當初相信政府的「風電國產化」政策，也認為森崴背後有正崴集團，且「業主」是國營的台電，即使當初沒有簽「三方合約」（第三方為政府），也願意給予融資，如今卻面臨被倒帳的窘境。

知情人士說，本周是關鍵時刻，台電若不願意把帳上的保留款撥給銀行，償還當初銀行團對於富崴採購所撥付的款項，將衍生三大衝擊，包括聯貸案恐將宣告違約，銀行團得面臨逾放及呆帳；對森崴或正崴產生財務上的「骨牌效應」，不排除有交叉違約的情況發生；未來涉及離岸風電的國產化，沒有銀行敢配合。

台電對此表示，台電離岸二期統包商富崴爆發財務問題，未能如期支付工程款給包商，風機安裝廠商Vestas對統包商富崴是否能如約完工失去信心，導致安裝合約無法繼續執行。至於對富崴工程的付款，均依合約約定與工程進度辦理，從未有任何拖欠，工程保留款之支付與返還，也依契約規定及工程慣例執行，並非台電「願不願意」動用的裁量問題，而是「依法依約」尚未達到得以付款的階段。

台電指出，當務之急是盡快順利安裝工作，相關工程費用才有結算、支付的依據，期盼與統包商有債權關係的銀行團能支持台電盡速完成工程；台電樂意就本案與富崴的銀行團保持溝通，以利工程順利推進。

據了解，富崴聯貸案的管理銀行中信銀上周和台電協商，台電主張和銀行團沒有合約關係，因此不願承諾銀行團給付保留款。但銀行主張，銀行已支付代墊的採購金額，應列入保留款的支付對象，若台電不希望錢被富崴拿走，就直接付給銀行團，不應連銀行都被懲罰。

金融業者說，最好的解決方式，就是台電拿出一百億元，正崴董事長郭台強再拿出四、五十億元解決銀行團的債權保障問題，否則日後任何相關聯貸都沒有銀行敢參加。

銀行團成員坦言，雖然不滿郭台強不再注資，但也能理解台電追加預算沒有解決，才導致郭台強明明有錢，也不願再輕易注資，而且即使維持森崴上市，股價也不會好，因此郭台強選擇直接讓森崴下市，設立止損點。