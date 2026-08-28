禍不單行 傳川普要對晶片課新關稅

美國媒體Politico報導，消息人士透露，川普當局正在評估，對半導體實施新一輪的全面性關稅，搭載晶片的產品如筆電、遊戲主機、伺服器等，可能遭課新稅。國內業界認為，消費性電子產品受制於科技通膨，下半年旺季不旺幾成定局，若川普晶片關稅延伸至終端產品，消費性電子廠商營運恐更雪上加霜。

知情人士說，考量中的關稅方案之一，會大幅擴增遭課稅的科技產品，不只晶片，也可能納入許多使用晶片的商品，如筆電、遊戲主機、資料中心伺服器等。商務部長盧特尼克青睞的做法是，外國企業若投資美國晶片製造，以提振美國國內生產，可獲得關稅減免。

也就是說，在美國設廠的廠商可望獲得關稅豁免，台積電、鴻海等科技廠都已響應川普「美國製造」政策，更能安心接單，並視客戶需求，提供異地備援產能。

相關人士指出，美國當局考慮逐步實施新關稅，但未來幾周或幾個月，新關稅架構仍可能大幅修改。

國內業界認為，台積電美國製造的晶片本來就免稅，但實務上，多數晶片會先運往亞洲（如中國大陸、東南亞）的組裝廠，製成筆電、伺服器或遊戲主機後再出口至美國。當這些終端產品面臨新關稅時，對上游半導體製造仍會產生間接影響。

業界觀察，豁免僅保護「晶片」這項原料，但如果裝載晶片的商品受到高昂關稅影響而銷售遇阻，作為供應鏈源頭的半導體製造業恐怕也難以獨善其身。

至於ＡＩ伺服器因為單價很高，廠商早已經陸續在美國生產，並持續擴增產能，影響不大。

ＰＣ產業方面，今年受到記憶體等零組件大漲影響，上半年平均價格已有兩成以上漲幅，業界評估，若美國政府對筆電課稅，新增的成本勢必得反映到終端售價，進一步打擊市場需求。

科技業支持者說，川普想在美國國內生產更多晶片，他們並不反對，但先進晶圓製造廠需耗費數十億美元，並需要數年甚至數十年建造。

業者說，美國打造出產能之前，美企仍須倚賴少數亞洲公司，如馬來西亞、南韓、台灣業者。也有人憂心忡忡，擔心川普此舉恐斷送美國在ＡＩ領域占據主導地位的希望。

這再度暴露出川普當局科技政策的矛盾，即政府重建美國晶片製造業的努力，與贏得ＡＩ競賽的承諾相互衝突。業界警告，用關稅逼迫晶片重回美國生產，是對ＡＩ榮景所需的進口品課稅，可能迫使美企取消興建資料中心的計畫。

科技業發動遊說攻勢，希望說服華府當局縮減關稅規模。科技業高層說，「美國要尋求主導ＡＩ，這是能想到的最笨方式，如同在起跑線上就自斷雙腳。」