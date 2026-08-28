聽新聞
0:00 / 0:00

重電四雄加速北美布局

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

美國電網加速「排除紅鏈」，台灣重電四雄加速北美布局華城（1519）以大型變壓器及AI資料中心訂單領先，士電擴充北美專用產能，亞力跟隨半導體客戶赴美設點，中興電則以氣體絕緣開關（GIS）及變電站設備切入，四強擁利基。

華城是美國布局最成熟的台廠，以FORTUNE ELECTRIC品牌深耕北美，設有當地子公司及營業據點，長期供應美國電力公司。

華城目前AIDC電力變壓器在手訂單超過200億元，今年相關出貨估40億至50億元，主要來自美國。觀音三廠B廠今年第1季投產，台中廠擴建則預計2027年第3季投產，主攻345kV至500kV超高壓大型變壓器。

士電把美國列為最大外銷市場，客戶涵蓋電力公司及AI資料中心，預估今年北美業績成長約三成，近期北美新增訂單中，AIDC占比約三成。士電並投資22億元興建T4新廠，鎖定美國所需的230kV及345kV大型變壓器，預計2027年9月投產，2028年全面量產。

亞力過去30多年已有自動化開關外銷美國，現正推進設立美國子公司或洽談併購當地合作夥伴，就近服務台積電等半導體客戶。亞力產品涵蓋配電變壓器、自動化開關、配電盤、逆變器及資料中心整套電力系統，若美國擴大限制陸製逆變器，轉單空間可望放大。

中興電目前以跟隨半導體客戶赴美建廠為主，供應GIS、變壓器及變電站設備。海外營收占比約5%至10%，後續能否取得更多美國電力公司及AI資料中心認證，將是擴大美國市場的關鍵。

布局 士電 華城

延伸閱讀

黃仁勳：AI 算力瓶頸已延伸至土地、電力與機房 重電股重新復活

亞力法說會／電力市場太旺！在手訂單130億元 半導體銷量首超台電

汎銓矽光子布局報捷

大成鋼利多 權證押長天期

相關新聞

禍不單行…傳川普要對晶片課新關稅 消費電子恐旺季不旺

美國媒體Politico報導，消息人士透露，川普當局正在評估，對半導體實施新一輪的全面性關稅，搭載晶片的產品如筆電、遊戲主機、伺服器等，可能遭課新稅。國內業界認為，消費性電子產品受制於科技通膨，下半年旺季不旺幾成定局，若川普晶片關稅延伸至終端產品，消費性電子廠商營運恐更雪上加霜。

美封殺電網紅鏈 涵蓋變壓器、逆變器等 台廠利多

美國電網供應鏈啟動新一輪去中化，擬將全面排除紅鏈。美國總統川普宣布全國進入緊急狀態，禁止採購、進口及安裝可能危害電網安全的特定外國製設備，涵蓋變壓器、逆變器、斷路器及相關控制軟體。

景氣熱絡連八月亮紅燈 AI效益從半導體外溢到傳產

國發會昨（27）日公布7月景氣燈號，已連八月亮出代表景氣熱絡的紅燈，僅次於2021年的「連九紅」。國發會表示，AI效益已開始由電子、半導體向機械等周邊傳產擴散，對景氣燈號未來突破「連九紅」紀錄，抱持「非常審慎樂觀」態度。

產創修法過關 獎酬股票緩課上限 調至千萬

立法院會昨（27）日三讀《產業創新條例》修法，將員工獎酬股票緩課稅額度上限調高至1,000萬元，自明年元旦起適用，強化企業留才、攬才誘因；另為協助新創，修法將天使投資人租稅優惠的新創事業年限，從設立未滿五年，調整至未滿八年。

美高通膨效應 牽動台出口

AI熱潮持續推升景氣表現，學者提醒，美國高通膨正侵蝕家庭消費能力，一旦消費疲弱，進一步拖累科技巨頭營收，迫使AI投資降溫，衝擊最終仍可能沿供應鏈向上游傳導，回頭影響高度仰賴AI與美國市場的台灣。

重電四雄加速北美布局

美國電網加速「排除紅鏈」，台灣重電四雄加速北美布局。華城以大型變壓器及AI資料中心訂單領先，士電擴充北美專用產能，亞力跟隨半導體客戶赴美設點，中興電則以氣體絕緣開關（GIS）及變電站設備切入，四強擁利基。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。