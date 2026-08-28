美高通膨效應 牽動台出口

AI熱潮持續推升景氣表現，學者提醒，美國高通膨正侵蝕家庭消費能力，一旦消費疲弱，進一步拖累科技巨頭營收，迫使AI投資降溫，衝擊最終仍可能沿供應鏈向上游傳導，回頭影響高度仰賴AI與美國市場的台灣。

中央大學經濟系教授吳大任認為，真正需要留意的是支撐這波AI榮景的美國終端需求。美國通膨仍處高檔，家庭儲蓄率明顯低於長期平均，近期零售銷售動能也轉弱，顯示消費市場正在降溫。當物價持續侵蝕家庭可支配所得，民眾勢必優先負擔食物、住房等基本支出，AI等非必要性服務需求可能率先受到影響。

另一方面，吳大任表示，科技巨頭正陷入高度競爭的AI投資賽局，若率先縮減投資，恐失去技術領先地位，因此即使資金壓力升高，也不敢輕易踩煞車，龐大資本支出已讓部分企業現金流承受壓力，若未來營收成長不如預期，企業恐須透過發行新股或舉債籌資，在高利率環境下進一步拉高融資成本，資本支出與利息負擔也可能持續侵蝕財務體質，甚至波及金融市場。

吳大任認為，目前台灣尚未感受到衝擊，關鍵在於台灣多位處AI供應鏈中上游，主要供應晶片、伺服器及基礎建設相關硬體，距離終端消費者仍有一段距離，因此風險傳導具有時間差，但這不代表台灣可置身事外。

吳大任提醒，台灣出口、外銷訂單與景氣數據，最終都與美國需求高度連動，若美國消費持續轉弱，甚至走向通膨居高不下、經濟成長停滯的「停滯性通膨」，企業投資勢必受到影響。