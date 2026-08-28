聽新聞
0:00 / 0:00

美高通膨效應 牽動台出口

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

AI熱潮持續推升景氣表現，學者提醒，美國高通膨正侵蝕家庭消費能力，一旦消費疲弱，進一步拖累科技巨頭營收，迫使AI投資降溫，衝擊最終仍可能沿供應鏈向上游傳導，回頭影響高度仰賴AI與美國市場的台灣。

中央大學經濟系教授吳大任認為，真正需要留意的是支撐這波AI榮景的美國終端需求。美國通膨仍處高檔，家庭儲蓄率明顯低於長期平均，近期零售銷售動能也轉弱，顯示消費市場正在降溫。當物價持續侵蝕家庭可支配所得，民眾勢必優先負擔食物、住房等基本支出，AI等非必要性服務需求可能率先受到影響。

另一方面，吳大任表示，科技巨頭正陷入高度競爭的AI投資賽局，若率先縮減投資，恐失去技術領先地位，因此即使資金壓力升高，也不敢輕易踩煞車，龐大資本支出已讓部分企業現金流承受壓力，若未來營收成長不如預期，企業恐須透過發行新股或舉債籌資，在高利率環境下進一步拉高融資成本，資本支出與利息負擔也可能持續侵蝕財務體質，甚至波及金融市場。

吳大任認為，目前台灣尚未感受到衝擊，關鍵在於台灣多位處AI供應鏈中上游，主要供應晶片、伺服器及基礎建設相關硬體，距離終端消費者仍有一段距離，因此風險傳導具有時間差，但這不代表台灣可置身事外。

吳大任提醒，台灣出口、外銷訂單與景氣數據，最終都與美國需求高度連動，若美國消費持續轉弱，甚至走向通膨居高不下、經濟成長停滯的「停滯性通膨」，企業投資勢必受到影響。

通膨 高通 中央大學

延伸閱讀

台股高檔讓投資人卻步？未來股票投資信心連99個月悲觀

7月景氣燈號連八紅 國發會：挑戰最長紅紀錄「審慎樂觀」

科技業財報季壓軸大戲登場！輝達直面三大問題 全世界都在等答案

AI淘金熱鎖定「賣鏟人」 安聯00412A搶進亞洲半導體供應鏈

相關新聞

禍不單行…傳川普要對晶片課新關稅 消費電子恐旺季不旺

美國媒體Politico報導，消息人士透露，川普當局正在評估，對半導體實施新一輪的全面性關稅，搭載晶片的產品如筆電、遊戲主機、伺服器等，可能遭課新稅。國內業界認為，消費性電子產品受制於科技通膨，下半年旺季不旺幾成定局，若川普晶片關稅延伸至終端產品，消費性電子廠商營運恐更雪上加霜。

美封殺電網紅鏈 涵蓋變壓器、逆變器等 台廠利多

美國電網供應鏈啟動新一輪去中化，擬將全面排除紅鏈。美國總統川普宣布全國進入緊急狀態，禁止採購、進口及安裝可能危害電網安全的特定外國製設備，涵蓋變壓器、逆變器、斷路器及相關控制軟體。

景氣熱絡連八月亮紅燈 AI效益從半導體外溢到傳產

國發會昨（27）日公布7月景氣燈號，已連八月亮出代表景氣熱絡的紅燈，僅次於2021年的「連九紅」。國發會表示，AI效益已開始由電子、半導體向機械等周邊傳產擴散，對景氣燈號未來突破「連九紅」紀錄，抱持「非常審慎樂觀」態度。

產創修法過關 獎酬股票緩課上限 調至千萬

立法院會昨（27）日三讀《產業創新條例》修法，將員工獎酬股票緩課稅額度上限調高至1,000萬元，自明年元旦起適用，強化企業留才、攬才誘因；另為協助新創，修法將天使投資人租稅優惠的新創事業年限，從設立未滿五年，調整至未滿八年。

美高通膨效應 牽動台出口

AI熱潮持續推升景氣表現，學者提醒，美國高通膨正侵蝕家庭消費能力，一旦消費疲弱，進一步拖累科技巨頭營收，迫使AI投資降溫，衝擊最終仍可能沿供應鏈向上游傳導，回頭影響高度仰賴AI與美國市場的台灣。

重電四雄加速北美布局

美國電網加速「排除紅鏈」，台灣重電四雄加速北美布局。華城以大型變壓器及AI資料中心訂單領先，士電擴充北美專用產能，亞力跟隨半導體客戶赴美設點，中興電則以氣體絕緣開關（GIS）及變電站設備切入，四強擁利基。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。