景氣熱絡連八月亮紅燈 AI效益從半導體外溢到傳產

國發會昨（27）日公布7月景氣燈號，已連八月亮出代表景氣熱絡的紅燈，僅次於2021年的「連九紅」。國發會表示，AI效益已開始由電子、半導體向機械等周邊傳產擴散，對景氣燈號未來突破「連九紅」紀錄，抱持「非常審慎樂觀」態度。

國發會經濟發展處處長陳美菊表示，目前企業接單表現相當不錯，加上預期下半年經濟成長率仍有不錯水準，整體經濟數據維持良好，景氣基本面仍具支撐。

近一年景氣燈號

國發會指出，7月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，與6月持平，燈號續呈熱絡紅燈。九項構成項目中有兩項燈號變動，其中貨幣總計數M1B由黃紅燈轉為綠燈、減少一分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃紅燈、增加一分，其餘七項維持不變。

陳美菊解釋，7月受中東情勢升溫、國際油價預期走高等因素影響，外資一度在台股賣超，市場交易動能降溫，證券劃撥存款也隨之減少，使M1B年增率由6月9.4%降至7.3%。不過，外資持股仍維持一定水準，台灣半導體與AI供應鏈競爭優勢依然強勁，資金動能尚具支撐。

另一方面，製造業營業氣候測驗點由綠燈轉呈黃紅燈。陳美菊表示，7月製造業廠商看好當月景氣比重增加、看壞比重下降，對未來半年景氣看好比重也高於看壞，顯示信心回升。

陳美菊指出，從接單表現來看，電子業在AI應用持續擴張下需求維持高檔，加上下半年消費性電子新品進入備貨期，下半年出口延續成長。且成長動能已逐漸由電子業，向相關供應鏈與部分傳統產業擴散，包含基本金屬、化學品、塑橡膠、機械設備等。

不過，傳產並非全面同步回溫。陳美菊指出，與AI關聯度較低的產業，仍面臨中國大陸產能過剩及低價競爭壓力，挑戰尚未完全消退；但隨中國大陸開始針對鋼鐵等產業進行產能調控，部分產業已有逐步改善跡象。

展望後市，中東情勢、美國關稅政策及國際金融市場變化仍是不確定因素。陳美菊表示，部分外部衝擊已有逐步淡化跡象，加上國內油電價格具有平穩機制，國際油價波動不至於立即、全面傳導至消費端；近期物價雖可能受到颱風等天候因素干擾，使蔬菜價格短期波動，但整體通膨壓力已有收斂。