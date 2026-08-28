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產創修法過關 獎酬股票緩課上限 調至千萬

經濟日報／ 記者江睿智歐芯萌／台北報導

立法院會昨（27）日三讀《產業創新條例》修法，將員工獎酬股票緩課稅額度上限調高至1,000萬元，自明年元旦起適用，強化企業留才、攬才誘因；另為協助新創，修法將天使投資人租稅優惠的新創事業年限，從設立未滿五年，調整至未滿八年。

立法院昨日休會，昨日院會三讀無人機條例、產創條例兩法案，其他修法就要留待下會期再戰。

產創條例方面，經濟部表示，員工獎酬股票緩課是目前重要的留才攬才政策工具，但現行500萬元的緩課額度上限，已超過十年未修正，考量近年經濟成長，修法將緩課額度調高到1,000萬元，協助產業因應國際搶才。

經濟部表示，產創條例提供有限合夥創投事業投資新創租稅優惠，考量創投成立初期尚處於案源開發及投資評估階段，為提供創投合理的案源評估時間，及兼顧不同規模創投的實際需要，此次將第三至第五年投資新創事業比率修正至實收出資總額10%、20%、30%，並新增第六年度投資新創事業達實收出資總額40%的門檻，使新創獲得創投較長投資期。此外為配合實務上控股架構多樣性，將實際營運活動在境內外國公司認定，調整為外國公司在我國境內設立直接或間接控制子公司或分公司者，增加彈性。

至於天使投資人租稅優惠，現行個人以現金投資成立未滿五年，且經中央目的事業主管機關核定為高風險新創事業公司者，可適用所得額減除優惠。

經濟部表示，由於新創發展階段須持續取得資金挹注，加上國內相關單位規定，皆已將新創事業年限訂定為八年，為使政府規範一致，此次將新創事業設立年限由未滿五年修正為未滿八年，而條文中新創設立年限亦併同修訂為八年，兩條文均自公布生效日起適用。

上限 股票 額度

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