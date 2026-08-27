立院通過無人機條例 經部憂：公務預算恐無法滿足業者穩定訂單期待

立法院27日三讀通過之「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」版本，經濟部27日表示，僅同意以年度公務預算編列軍用無人機採購經費，這不僅無法滿足無人機產業對穩定且可預期訂單的期待，反而可能形成推動產業發展的阻礙。

對於立院通過無人機條例，經濟部今晚表示遺憾，但認為通過版本要求新設特別委員會以及將軍用無人載具採購限制以年度公務預算編列等規定，不但忽視現行已順暢運作機制，且在現行機制上新增額外的委員會，使專業的產業發展運作政治化。此外，以公務預算編列軍用無人機採購經費，恐無法滿足無人機產業對穩定且可預期訂單的期待。

經濟部指出，立法院通過版本要求行政院設置「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」，負責統籌產業政策及審議產業發展綱領（含經費需求與財源規劃），且規定委員會成員有超過半數須由立法院各黨團推派專家學者。此一制度設計涉及「政治卡關」風險，日後若遇立法院黨團遲不推派委員，或所推派的委員刻意阻撓會議進行，將導致委員會無法召開或無法審定產業發展綱領，行政機關則可能面臨無法據以編列預算的困境，而影響國防採購及產業發展的推動。

經濟部表示，立法院通過版本忽視現行流暢的運作機制，徒增行政程序之繁瑣。目前行政院副院長每季召開跨部會專案會議，並邀集專家學者討論，負責統籌、協調、推動及督導無人載具國防自主、產業發展及民主供應鏈等事項，並已綜整提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，現有機制早已具備委員會之功能。

經濟部說明，立法院通過版本規範軍用無人載具的採購須以年度公務預算編列，此舉將導致預算排擠、延遲審查及審查刪減的風險，無法符合產業界訴求「採購訂單應穩定且可預期」的期待。無人載具產業具有研發成本高、技術門檻高的特質，政府採購訂單如無法穩定可期，將會大幅降低業者投入研發或擴大產能的投資意願。

經濟部表示，目前國內無人載具供應鏈已串聯超過274家以上業者，涵蓋晶片、通訊、飛控、導航、光電、電池、馬達、材料、系統整合及應用服務等領域，已逐步形成完整的生態系。許多企業早已配合政策投入大量資金、人力與設備進行開發，政府編列採購預算的原意在於公私協力、分攤研發風險，藉此帶動投資。若因預算限制導致訂單不穩，不僅增加企業營運成本與資金壓力，更將打擊業者信心。

經濟部表示，立法院通過版本中，有關產業發展的相關條文，本部與相關部會早已依循上述統籌性計畫的上位指導原則，進行合作並持續辦理中；另有關軍用無人載具的採購事項，國防部原本即可依國防需求編列公務預算辦理採購。因此，不論是產業發展或國防採購，本即不需要本條例作為編列預算或推動相關工作的法源依據，故其宣示意義大於實質意義。

經濟部表示，未來仍還是要透過無人載具產業發展統籌型計畫協助國內業者深化核心自主技術，完善產業環境並拓展國際市場，建立可信賴之非紅供應鏈體系，藉以打造台灣國防安全。