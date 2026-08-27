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政府錢花在哪裡？ 去年社福支出逼近1兆元 占23.6％居冠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

賴清德政府宣布再度普發一萬後，外界關心到底政府錢到底花在哪？參考財政部114年各級政府歲出結構揭示政府財政支出的主要流向，全年歲出淨額達4兆1,495億元，其中社會福利支出達9,803億元，占23.6％，為各項支出之首，金額逼近1兆元；教育科學文化支出9,246億元、占22.3％居次，經濟發展支出7,515億元、占18.1％排名第三。

參考財政部114年財政統計年報，從支出結構觀察，社會福利已成為政府最大支出項目。114年社福支出較113年增加565億元，主要是新增健保財務協助方案，以及負擔國民年金款項不足數所致；教育科學文化支出則減少650億元，主要因前瞻基礎建設計畫的科學支出前期基數較高。國防支出同樣呈現增加趨勢，114年較113年增加365億元，主要是防衛、攻擊系統及維持主戰裝備等經費增加。

從政府支出占比來看，114年歲出淨額占GDP比率為14.5％，較113年下降1.3個百分點，顯示整體政府支出相對經濟規模的比重較前一年下降。

進一步觀察政府收支，114年各級政府歲入歲出淨額相抵後，全年呈現771億元賸餘，占GDP比率0.3％。也就是說，繼113年度賸餘1,108億元後，政府整體財政仍維持賸餘，但規模較前一年縮小。

114年各級政府歲出以社會福利支出9,803億元，占23.6％為最高，教育科學文化支出9,246億元，占22.3％居次，經濟發展支出7,515億元，占18.1％居第3，一般政務支出5,308億元，占12.8％居第4，國防支出5,044億元，占12.2％居第5，其餘支出合計4,579億元，占11.0％；與113年相較，以教育科學文化支出占比變動幅度最大，減2.0個百分點，一般政務支出則增1.3個百分點，社會福利支出與國防支出各增0.9及0.7個百分點。

除了年度收支之外，政府經常門收支也呈現賸餘。114年各級政府經常門收入淨額為4兆1,928億元，經常門支出淨額3兆4,987億元，收支相抵後賸餘6,942億元，形成政府儲蓄，通常可移充資本支出財源，以降低對融資的依賴。不過，114年政府儲蓄率為16.6％，較113年下降1.5個百分點。

社福 普發一萬 財政部

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