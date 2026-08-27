7月景氣燈號連八紅 國發會：挑戰最長紅紀錄「審慎樂觀」

國發會27日公布7月景氣對策信號續呈代表「熱絡」的紅燈，已連續八個月亮紅燈，寫下1984年現行制度以來第二長紀錄，僅次於2021年的「連九紅」。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，AI仍是主要經濟支撐，且效益開始由電子、半導體向機械等周邊產業擴散，對景氣燈號未來突破「連九紅」紀錄，抱持「非常審慎樂觀」態度。

陳美菊表示，目前企業訂單與接單金額表現都相當不錯，加上下半年GDP成長率仍有8%以上水準，整體經濟數據維持良好，景氣基本面仍具支撐。

依國發會公布，7月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，與6月持平，燈號續呈紅燈。九項構成項目中有兩項燈號變動，其中貨幣總計數M1B受到外資淨匯出等影響，由黃紅燈轉為綠燈、減少1分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃紅燈、增加1分，其餘七項維持不變。

陳美菊解釋，7月受到中東情勢升溫、國際油價預期走高及金融市場震盪等因素影響，外資一度在台股賣超，市場交易動能降溫，證券劃撥存款也隨之減少，使M1B年增率由6月9.4%降至7.3%。不過，外資雖有淨匯出，但並非全面撤離台灣，外資持股仍維持一定水準，台灣半導體與AI供應鏈競爭優勢依然強勁，整體基本面仍穩健，資金動能尚具支撐。

另一方面，製造業營業氣候測驗點由綠燈轉呈黃紅燈，反映企業景氣信心改善。陳美菊表示，7月製造業廠商看好當月景氣比重增加、看壞比重下降，對未來半年景氣看好比重也高於看壞，顯示信心回升；尤其AI應用需求不斷擴大，成長動能已逐漸由電子業向相關供應鏈與部分傳統產業擴散。

陳美菊指出，從接單表現來看，電子業在AI應用持續擴張下需求維持高檔，加上下半年消費性電子新品進入備貨期，下半年出口延續成長。且AI擴散效益也開始出現在部分傳產，包含基本金屬、化學品、塑橡膠等接單呈現成長；機械設備則受惠半導體相關設備需求增加，工具機景氣逐步回溫。

不過，傳產並非全面同步回溫。陳美菊指出，與AI關聯度較低的產業，仍面臨中國大陸產能過剩及低價競爭壓力，挑戰尚未完全消退；但隨中國大陸開始針對鋼鐵等產業進行產能調控，部分產業已有逐步改善跡象。

由於近期消費者物價指數（CPI）年增率回到2%以上，也使外界關注消費成長是否只是受到物價墊高。陳美菊表示，即使扣除物價因素，實質消費仍維持正成長，加上薪資持續增加、就業市場穩健，民間消費仍有一定支撐，上市櫃企業獲利良好，有助提升加薪及股利發放意願，加上車市買氣回溫，均有利後續消費動能。

展望後市，中東情勢、美國關稅政策及國際金融市場變化仍是不確定因素。陳美菊表示，部分外部衝擊已有逐步淡化跡象，加上國內油電價格具有平穩機制，國際油價波動不至於立即、全面傳導至消費端；近期物價雖可能受到颱風等天候因素干擾，使蔬菜價格短期波動，但整體通膨壓力已有收斂。