快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

7月景氣燈號連八紅 國發會：挑戰最長紅紀錄「審慎樂觀」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國發會27日公布7月景氣對策信號續呈代表「熱絡」的紅燈，已連續八個月亮紅燈，寫下1984年現行制度以來第二長紀錄，僅次於2021年的「連九紅」。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，AI仍是主要經濟支撐，且效益開始由電子、半導體向機械等周邊產業擴散，對景氣燈號未來突破「連九紅」紀錄，抱持「非常審慎樂觀」態度。

陳美菊表示，目前企業訂單與接單金額表現都相當不錯，加上下半年GDP成長率仍有8%以上水準，整體經濟數據維持良好，景氣基本面仍具支撐。

依國發會公布，7月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，與6月持平，燈號續呈紅燈。九項構成項目中有兩項燈號變動，其中貨幣總計數M1B受到外資淨匯出等影響，由黃紅燈轉為綠燈、減少1分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃紅燈、增加1分，其餘七項維持不變。

陳美菊解釋，7月受到中東情勢升溫、國際油價預期走高及金融市場震盪等因素影響，外資一度在台股賣超，市場交易動能降溫，證券劃撥存款也隨之減少，使M1B年增率由6月9.4%降至7.3%。不過，外資雖有淨匯出，但並非全面撤離台灣，外資持股仍維持一定水準，台灣半導體與AI供應鏈競爭優勢依然強勁，整體基本面仍穩健，資金動能尚具支撐。

另一方面，製造業營業氣候測驗點由綠燈轉呈黃紅燈，反映企業景氣信心改善。陳美菊表示，7月製造業廠商看好當月景氣比重增加、看壞比重下降，對未來半年景氣看好比重也高於看壞，顯示信心回升；尤其AI應用需求不斷擴大，成長動能已逐漸由電子業向相關供應鏈與部分傳統產業擴散。

陳美菊指出，從接單表現來看，電子業在AI應用持續擴張下需求維持高檔，加上下半年消費性電子新品進入備貨期，下半年出口延續成長。且AI擴散效益也開始出現在部分傳產，包含基本金屬、化學品、塑橡膠等接單呈現成長；機械設備則受惠半導體相關設備需求增加，工具機景氣逐步回溫。

不過，傳產並非全面同步回溫。陳美菊指出，與AI關聯度較低的產業，仍面臨中國大陸產能過剩及低價競爭壓力，挑戰尚未完全消退；但隨中國大陸開始針對鋼鐵等產業進行產能調控，部分產業已有逐步改善跡象。

由於近期消費者物價指數（CPI）年增率回到2%以上，也使外界關注消費成長是否只是受到物價墊高。陳美菊表示，即使扣除物價因素，實質消費仍維持正成長，加上薪資持續增加、就業市場穩健，民間消費仍有一定支撐，上市櫃企業獲利良好，有助提升加薪及股利發放意願，加上車市買氣回溫，均有利後續消費動能。

展望後市，中東情勢、美國關稅政策及國際金融市場變化仍是不確定因素。陳美菊表示，部分外部衝擊已有逐步淡化跡象，加上國內油電價格具有平穩機制，國際油價波動不至於立即、全面傳導至消費端；近期物價雖可能受到颱風等天候因素干擾，使蔬菜價格短期波動，但整體通膨壓力已有收斂。

景氣燈號 國發會 景氣對策信號

延伸閱讀

史上第二長 7月景氣燈號連8紅

兆豐金法說會／總座樂觀看下半年經濟 股利維持穩健

台股基金十強月賺13% 野村投信旗下商品包辦前八名

AI帶動台股企業Q2獲利創高！網反酸：財報好股價也未必漲

相關新聞

勞團籲勞退雇主提撥率拉高至15% 勞動部回應了

勞團27日於立法院舉行記者會，主張勞工要加薪，並應將勞退新制雇主提撥比率拉高至15%。對此，勞動部回應，將秉持審慎態度，持續蒐集、溝通各界意見，作整體性的思考。

卓揆：油品須遵守嚴謹製程、留存完整資料 檢驗合格後方得上市

針對近期COVID-19疫情、流感及油品問題，行政院長卓榮泰27日於行政院會聽取衛生福利部報告後表示，醫療機構不得有選擇病人的情形，此舉不僅不尊重病人，也有違醫療精神；因應流感來臨，請衛福部預先整合各縣市政府及轄內醫療機構，隨時啟動區域聯防機制。

7月景氣燈號連八紅 國發會：挑戰最長紅紀錄「審慎樂觀」

國發會27日公布7月景氣對策信號續呈代表「熱絡」的紅燈，已連續八個月亮紅燈，寫下1984年現行制度以來第二長紀錄，僅次於2021年的「連九紅」。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，AI仍是主要經濟支撐，且效益開始由電子、半導體向機械等周邊產業擴散，對景氣燈號未來突破「連九紅」紀錄，抱持「非常審慎樂觀」態度。

邁向2050淨零轉型 內政部：273處社宅已規劃設太陽光電、容量3755瓩

內政部表示，建築部門是台灣邁向2050淨零轉型的重要關鍵，自2017年至今年6月底，全台273處社宅已規劃設置太陽光電，...

史上第二長 7月景氣燈號連8紅

國發會發布7月景氣燈號，亮出連續第8顆紅燈，綜合判斷分數41分，與上月持平，連8紅也是史上第二長。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟成長動能穩健，對於追平史上最長紀錄「非常審慎樂觀」。

卓揆要求上調用電成長預估 龔明鑫：高推估逾2.5％…供電仍可支應

行政院長卓榮泰日前表示，將上調未來10年用電需求成長率至安全範圍，經濟部龔明鑫今天表示，未來10年用電成長預估已從1.7％上調至2.5％，如果要高推估，顯然就是要比2.5％還高，經濟部將盡量朝此方向設計，不過，「即使採用高推估推計，我們目前準備的供應也還能支持」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。