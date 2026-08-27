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沃旭大彰化西北風機火災事故未立即通報？ 經濟部回應了
沃旭大彰化西北離岸風場8日凌晨發生單一風機火災事故，經濟部27日表示，依據「電業事故通報程序標準」規定，電業設備發生火災屬於設備運轉事故，依影響裝置容量區分事故規模為特、甲、乙及丙級，本次事故影響裝置容量約14MW未達丙級規模，業者已於火災緊急處置後向能源署通報，符合通報規定；同時能源署要求業者每日進行事故續報，以掌握事故處理進度。
經濟部表示，業者已依據經濟部核定「災害防救業務計畫」，於事故發生當下啟動保護機制並自動跳脫停機，將受火災影響之風機與系統隔離，風機周圍亦設置安全警戒區域並持續進行監控。
經濟部進一步表示，為提升再生能源之運轉安全與穩定性，本次事故能源署已發函要求業者提供火災事故調查及風機修復計畫，後續將檢視事故原因，提出改善意見，並要求業者落實各項改善與防範措施，避免類似事故再次發生。
經濟部強調，推動綠能政策與維護環境安全兩者並重，將持續監督離岸風電案場之維護與安全管理，在落實安全與綠能發展的同時，確保再生能源之供電安全。
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