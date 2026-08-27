史上第二長 7月景氣燈號連8紅

國發會發布7月景氣燈號，亮出連續第8顆紅燈，綜合判斷分數41分，與上月持平，連8紅也是史上第二長。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟成長動能穩健，對於追平史上最長紀錄「非常審慎樂觀」。

7月燈號9項構成項目中，製造業營業氣候測驗點由綠燈轉呈黃紅燈，增加1分，貨幣總計數M1B由黃紅燈轉為綠燈，減少1分；其餘7項燈號維持不變。

陳美菊表示，領先指標已經連續12個月上升，累計升幅6.17%，其中外銷訂單動向指數增加最多；同時指標則連續11個月上升，累計升幅6.28%，主要因為AI需求增加，也擴散到相關傳產，帶動工業生產指數，內需包括批發餐飲營業額也增加明顯，但與AI無關的傳產，仍是受到大陸競爭，面臨較大的壓力。

過去連續紅燈紀錄是2021年2月至9月出現的連9紅，陳美菊表示，原本認為進入下半年，基期因素會是挑戰，但主計總處預估下半年的經濟成長率還有8%以上，且電子業持續成長，消費型產品上市，備貨需求會帶動出口成長，是利多因素。

中東情勢仍未緩解，油價仍在高檔，但陳美菊表示，國內有穩定物價措施，影響會減少，但對中油、台電的成本來說，相對壓力也大，未來還是要看政府撥補預算。

展望未來，陳美菊表示，隨AI應用深化推升算力需求，全球主要雲端服務商加速AI基礎建設，加上消費性電子新品進入備貨階段，出口可望延續成長態勢；投資方面，國內半導體及AI供應鏈積極擴產，國際大廠亦擴大在台投資與採購，加上政府推動中小微及傳統產業轉型升級，均有助民間投資擴增。

消費方面，陳美菊指出，上市櫃企業獲利良好，增添加薪及股利發放意願，加以就業市場穩健、車市買氣回溫，皆可望活絡消費，但國際經貿仍受中東情勢發展、美國關稅政策變化、主要國家貨幣政策動向及財政不確定性等影響，仍須密切留意。