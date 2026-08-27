快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

史上第二長 7月景氣燈號連8紅

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布7月景氣燈號亮出熱絡紅燈。聯合報系資料照
國發會發布7月景氣燈號亮出熱絡紅燈。聯合報系資料照

國發會發布7月景氣燈號，亮出連續第8顆紅燈，綜合判斷分數41分，與上月持平，連8紅也是史上第二長。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟成長動能穩健，對於追平史上最長紀錄「非常審慎樂觀」。

7月燈號9項構成項目中，製造業營業氣候測驗點由綠燈轉呈黃紅燈，增加1分，貨幣總計數M1B由黃紅燈轉為綠燈，減少1分；其餘7項燈號維持不變。

陳美菊表示，領先指標已經連續12個月上升，累計升幅6.17%，其中外銷訂單動向指數增加最多；同時指標則連續11個月上升，累計升幅6.28%，主要因為AI需求增加，也擴散到相關傳產，帶動工業生產指數，內需包括批發餐飲營業額也增加明顯，但與AI無關的傳產，仍是受到大陸競爭，面臨較大的壓力。

過去連續紅燈紀錄是2021年2月至9月出現的連9紅，陳美菊表示，原本認為進入下半年，基期因素會是挑戰，但主計總處預估下半年的經濟成長率還有8%以上，且電子業持續成長，消費型產品上市，備貨需求會帶動出口成長，是利多因素。

中東情勢仍未緩解，油價仍在高檔，但陳美菊表示，國內有穩定物價措施，影響會減少，但對中油、台電的成本來說，相對壓力也大，未來還是要看政府撥補預算。

展望未來，陳美菊表示，隨AI應用深化推升算力需求，全球主要雲端服務商加速AI基礎建設，加上消費性電子新品進入備貨階段，出口可望延續成長態勢；投資方面，國內半導體及AI供應鏈積極擴產，國際大廠亦擴大在台投資與採購，加上政府推動中小微及傳統產業轉型升級，均有助民間投資擴增。

消費方面，陳美菊指出，上市櫃企業獲利良好，增添加薪及股利發放意願，加以就業市場穩健、車市買氣回溫，皆可望活絡消費，但國際經貿仍受中東情勢發展、美國關稅政策變化、主要國家貨幣政策動向及財政不確定性等影響，仍須密切留意。

景氣燈號 國發會

延伸閱讀

兆豐金法說會／總座樂觀看下半年經濟 股利維持穩健

00406A規模衝破260億！挾年化17%高息下周除息…5日爆量百萬張

輝達帶旺AI鏈！00406A擠進成交前五大 年化配息率17.2％吸睛

台股高檔讓投資人卻步？未來股票投資信心連99個月悲觀

相關新聞

勞團籲勞退雇主提撥率拉高至15% 勞動部回應了

勞團27日於立法院舉行記者會，主張勞工要加薪，並應將勞退新制雇主提撥比率拉高至15%。對此，勞動部回應，將秉持審慎態度，持續蒐集、溝通各界意見，作整體性的思考。

卓揆：油品須遵守嚴謹製程、留存完整資料 檢驗合格後方得上市

針對近期COVID-19疫情、流感及油品問題，行政院長卓榮泰27日於行政院會聽取衛生福利部報告後表示，醫療機構不得有選擇病人的情形，此舉不僅不尊重病人，也有違醫療精神；因應流感來臨，請衛福部預先整合各縣市政府及轄內醫療機構，隨時啟動區域聯防機制。

邁向2050淨零轉型 內政部：273處社宅已規劃設太陽光電、容量3755瓩

內政部表示，建築部門是台灣邁向2050淨零轉型的重要關鍵，自2017年至今年6月底，全台273處社宅已規劃設置太陽光電，...

史上第二長 7月景氣燈號連8紅

國發會發布7月景氣燈號，亮出連續第8顆紅燈，綜合判斷分數41分，與上月持平，連8紅也是史上第二長。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟成長動能穩健，對於追平史上最長紀錄「非常審慎樂觀」。

卓揆要求上調用電成長預估 龔明鑫：高推估逾2.5％…供電仍可支應

行政院長卓榮泰日前表示，將上調未來10年用電需求成長率至安全範圍，經濟部龔明鑫今天表示，未來10年用電成長預估已從1.7％上調至2.5％，如果要高推估，顯然就是要比2.5％還高，經濟部將盡量朝此方向設計，不過，「即使採用高推估推計，我們目前準備的供應也還能支持」。

離岸風機首起火災 龔明鑫：初判機組故障起火…測試階段可容許問題

大彰化西北離岸風電G05風機8月27日凌晨發生火災，詳細起火原因開發商至今尚未公布，不過，經濟部長龔明鑫28日表示，已指示能源署徹底了解火災發生的真實原因，目前已知是「機組故障」導致火災，對主機造成破壞，由於起火風機還在併聯測試階段，經濟部多少可以容許一些問題的發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。