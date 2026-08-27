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卓揆要求上調用電成長預估 龔明鑫：高推估逾2.5％…供電仍可支應

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
能源署未來十年用電需求成長2.5％，卓揆要求上調成長率，經濟部長龔明鑫表示，高推估若逾2.5％，目前準備的仍可支持。記者陳儷方／攝影
能源署未來十年用電需求成長2.5％，卓揆要求上調成長率，經濟部長龔明鑫表示，高推估若逾2.5％，目前準備的仍可支持。記者陳儷方／攝影

行政院長卓榮泰日前表示，將上調未來10年用電需求成長率至安全範圍，經濟部龔明鑫今天表示，未來10年用電成長預估已從1.7％上調至2.5％，如果要高推估，顯然就是要比2.5％還高，經濟部將盡量朝此方向設計，不過，「即使採用高推估推計，我們目前準備的供應也還能支持」。

經濟部能源署6月公布「114年度全國電力資源供需報告」，並表示為了確保未來用電需求無虞，進行用電需求評估時已將經濟成長、氣溫因素、半導體產業擴廠、資料中心及AI科技等新增用電需求納入考量，結合深度節能成效，寬估2026～2035年用電需求年均成長率約為2.5%，為歷年預測中第二高的成長水準，且高於日本、韓國等亞鄰國家。

經濟部最新電力供需報告才公布2個月，行政院就公開要求再上調，顯然卓榮泰認為經濟部已經「寬估」的用電需求成長率2.5％，還是不夠。

龔明鑫表示，穩定供電是台電首要任務，電力需要長期規劃，因此通常是以10年為期來做預估，這次公布的即是2026年～2035年期間，估計過程的參數很多，包括經濟成長的實際需求，以及節能情形，估計通常是採較高的估計。

針對卓榮泰要求上調用電需求成長率，經濟部何時可以提供新的答案？龔明鑫未正面回應，僅表示會盡快對外公布、高推估會比原來的2.5％還高。

根據全國電力供需報告，國內目前供電壓力已由日間移轉至夜間尖峰時段，須以高效率燃氣機組，搭配儲能系統及水力發電調度，才能維持供電穩定，根據規劃，台電的台中、興達、通霄、大林及協和等新建燃氣機組，再納入國光電力、麥寮汽電等民營燃氣發電計畫，預估2026～2035年間燃氣機組累計新增量約26GW，可因應長期用電成長並確保供電穩定。

不僅如此，經濟部也要求台電，對各類除役發電機組，均盡可能保留可用能源設施，以提升電力調度彈性及供電韌性。

龔明鑫 卓榮泰 用電 經濟部

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