台灣館亮相日本DIY展 速水茂虎道站台力挺MIT

日本DIY展今天在幕張展覽館登場，台灣館集結49家企業，展出居家修繕、五金工具、防災安全、建築資材及生活用品。日本演員速水茂虎道受邀站台，不僅分享自己的DIY經驗，更走訪體驗產品，為台日DIY產業交流增添話題。

日本DIY展（JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2026）自27日至29日一連舉行3天，經濟部國際貿易署（TITA）與外貿協會（TAITRA）共同推動「台灣館」，是TEAM TAIWAN國家品牌在歐美日重要國際展會「台灣旗艦展示」計畫的一環，希望藉由日本重要DIY產業展會，展現台灣完整產業供應鏈及製造實力，提升台灣企業國際能見度與競爭力。

外貿協會秘書長王熙蒙致詞時，從「Do ItYourself（自己動手做）」談起。他以家中牆面油漆脫落為例指出，一般人面對修繕問題時，可能第一個反應是「我不會」，但若有操作簡單的無線電動噴漆工具，只要按下按鈕就能施工，便能降低DIY門檻，讓消費者從「我不會」轉變成「我可以試試看」。

王熙蒙表示，這正是台灣產業的價值所在，透過技術形成產品，再利用產品解決人們日常生活中的問題，將創新轉化為實際可用的解決方案，進入消費者生活。

他指出，台灣在精密製造與快速創新方面具有優勢，日本則對品質、細節以及生活需求有深入掌握，台日的優勢加起來，有機會成為共同開發及拓展市場的最佳夥伴。

日本DIY・Home Center協會會長稻葉敏幸致詞時，對眾多台灣企業來日參展表示歡迎，並感謝台灣企業將優秀技術及產品帶進日本市場，表示日本與台灣長年來建立深厚的信賴與情誼，是「真正的朋友」。

他指出，日本DIY市場的角色正在改變，不再只是提供讓生活更加便利、豐富的商品，隨著防災、永續及安全需求日益受到重視，DIY與Home Center也逐漸成為支撐民眾生活的重要基礎設施。

他認為，台灣企業所具備的高度技術實力、專業級工具、防災創新，以及兼顧環境永續的產品，正是日本市場目前所需要的產品與技術。

這次開幕式另一大亮點，是日本演員速水茂虎道現身站台。身穿黑色套裝登場的他笑說，自己平時就會DIY，因此相當期待參加這次活動。

速水表示，「我從小就喜歡模型之類的東西，也喜歡自己動手做。」近年更認真投入DIY的速水也透露，他經常逛Home Center，「看到這個不錯、那個好像也很好用，回過神來常常已經待了2、3個小時。」

這次台灣館共有49家優質企業參展，橫跨住宅裝修與維護、家居生活、五金工具、安全防護、配管及建築資材等5大領域，從一般消費者使用的居家DIY商品，到專業工作現場所需工具與工業資材均涵蓋其中，希望透過實用性與創新兼具的MIT產品，凸顯台灣製造的韌性。