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經長：穩定供電朝高推估規劃 用電年均成長率將高於2.5%

中央社／ 台北27日電

行政院長卓榮泰昨天表示，預估至2035年的用電需求年均成長率將從2.5%再往上調整。經濟部龔明鑫今天表示，政府將以穩定供電為首要目標，朝高推估規劃，因此用電年均成長率將高於2.5%；不過即使採高推估，目前供電規劃仍可支持。

外界關注AI時代下的供電穩定性，行政院長卓榮泰昨天出席「2026第10屆新能源國際論壇」開幕式致詞表示，經濟部與台電正重新盤整，預計將至2035年的用電年均成長率從2.5%再往上拉，提升至更安全的估算數字。

龔明鑫今天主持經濟部業務會報前表示，穩定供電是台電第一要務，因此需要進行長期規劃，目前用電需求通常以10年為期推估，規劃至2035年。而用電需求推估涉及多項參數，包括經濟成長、實際用電需求及節能情況等，因此通常會分為高、中、低等不同情境推估，政府希望以穩定供電為優先，因此傾向採取較高的推估情境，提早為電力供應做好準備。

龔明鑫說，原先用電需求年均複合成長率預估已從1.7%提高至2.5%，若採取高推估，成長率顯然會高於2.5%，經濟部將朝此方向進一步設計。

他也強調，以目前情況來看，即使採用高推估推計，現階段準備的電力供應仍可支持相關需求；待後續完成更詳細的盤點後，將儘快對外說明。

至於台電董事長曾文生日前表示，規劃將由電廠以專線方式直供AI資料中心（AI Data Center）使用。對此，龔明鑫表示，未來將針對AI Data Center的設置訂定更明確規範，台電日前也表示，由於新竹以北地區受電網條件限制，大型AI資料中心設置須事前審查，而中南部較無類似限制。

龔明鑫表示，詳細設置的條件目前還在與有意設置的企業座談、溝通，待能源署完成相關座談並形成較明確方向後，將會再對外說明。

針對行政院擬透過115年度追加預算案撥補台電、中油，媒體詢問相關預算盤點情況，龔明鑫表示，經濟部已向行政院主計總處回報可能需求，雙方也持續討論，但因追加預算涉及其他部會需求及整體安排，仍須尊重主計總處的規劃節奏。

媒體追問，是否有預計最快確定的時程，龔明鑫說，追加預算通常是在年度預算通過後，發現經費有所不足時再提出追加，因此若今年度已通過的預算能儘快由總統對外公布，後續追加預算作業的節奏也可能加快。

此外，沃旭能源大彰化西北離岸風場（G05）在8月8日凌晨發生單一風機火災事故，龔明鑫表示，這是台灣過去500多座風機中首起類似事故，因此政府相當重視。目前該風機仍處於新機型測試併聯階段，目前已知火災是由機組故障所產生，詳細情況仍待徹底調查。

他指出，目前事故僅影響單一風機，且主要是後方機尾受損，未波及其他風機及其他部位，經濟部已指示能源署持續釐清火災真正原因。

龔明鑫 經濟部 用電 供電 成長率

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