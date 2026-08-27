快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

邁向2050淨零轉型 內政部：273處社宅已規劃設太陽光電、容量3755瓩

中央社／ 台北27日電
內政部政務次長董建宏（左2）出席「2026第五屆亞太永續博覽會」。圖／內政部提供（中央社）
內政部政務次長董建宏（左2）出席「2026第五屆亞太永續博覽會」。圖／內政部提供（中央社）

內政部表示，建築部門是台灣邁向2050淨零轉型的重要關鍵，自2017年至今年6月底，全台273處社宅已規劃設置太陽光電，容量達3755.92瓩。

內政部透過新聞稿表示，建築研究所、國土管理署及國家公園署今天起至29日，在「2026第五屆亞太永續博覽會」403號攤位，以「韌性國土．聚力前行」為主題推出聯展，涵蓋近零碳建築、立面太陽光電實證、社會住宅淨零、老宅延壽、永續交通、下水道與再生水，以及國家公園自然碳匯與低碳生態旅遊。

內政部表示，展覽內容扣合多元永續政策，如近零碳建築推動進程，2030年減碳目標為每年6.703百萬公噸CO2e；2030年公有新建建築物要達建築能效1級或近零碳建築，到2040年要完成半數既有建築物更新為近零碳建築；2050年全部的新建建築物、85%以上的既有建築物要達近零碳建築。

內政部說，標示制度部分，推動建築全生命週期使用碳排與蘊含碳排的建築能效與低碳（低蘊含碳）建築標示認證制度；綠領人才部分，自2023年起已辦理超過百場次培訓，累計1萬782人次參與，培育58位種子師資。

內政部表示，社宅也是這次展出重點之一，2017年至今年6月底，全台273處社宅已規劃設置太陽光電，容量3755.92瓩，其中82案取得建築能效1級標章、17案達1+級；建研所也展出在材料實驗中心的既有建築立面裝設外掛式彩繪立面太陽光電（BAPV）案例，容量33.72瓩，可供建築外牆設置參考。

內政部說，與民眾生活及產業布局相關的污水處理與再生水也納入減碳範疇，全國83座污水處理廠已於2024年完成碳盤查，年排放量291.26千公噸CO2e；再生水廠目前已有7座營運中，每日供應19.42萬噸，2026年底可增至28.5萬噸，加上興建中的再生水廠完工後，總計16座再生水廠日供將達62.81萬噸。

此外，國家公園署以2023年為基準，估算全台國家公園自然碳匯量約228萬噸CO2e，承載氣候調適的永續功能；並已與57家企業合作推動109件生物多樣性案件，創造企業與環境雙贏。同時，展區也介紹玉山國家公園「南安部落騎跡」、「台江漁村鹽味」等低碳慢遊行程，盼讓低碳永續旅遊概念走進民眾日常生活。

太陽光電 內政部 社宅 淨零

延伸閱讀

台中太陽光電裝置容量達975MW 為108年9月底的4.5倍 朝1GW里程碑邁進

信義企業團三箭齊發 BIM、生產履歷、社區營造融入開發事業

台東車站停車棚變身綠能門面 年發491萬度電、可供1365戶使用

高雄機場投入880億元改建 國際線容量拚增至1,490萬人次

相關新聞

勞團籲勞退雇主提撥率拉高至15% 勞動部回應了

勞團27日於立法院舉行記者會，主張勞工要加薪，並應將勞退新制雇主提撥比率拉高至15%。對此，勞動部回應，將秉持審慎態度，持續蒐集、溝通各界意見，作整體性的思考。

7月景氣燈號連八紅 國發會：挑戰最長紅紀錄「審慎樂觀」

國發會27日公布7月景氣對策信號續呈代表「熱絡」的紅燈，已連續八個月亮紅燈，寫下1984年現行制度以來第二長紀錄，僅次於2021年的「連九紅」。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，AI仍是主要經濟支撐，且效益開始由電子、半導體向機械等周邊產業擴散，對景氣燈號未來突破「連九紅」紀錄，抱持「非常審慎樂觀」態度。

邁向2050淨零轉型 內政部：273處社宅已規劃設太陽光電、容量3755瓩

內政部表示，建築部門是台灣邁向2050淨零轉型的重要關鍵，自2017年至今年6月底，全台273處社宅已規劃設置太陽光電，...

史上第二長 7月景氣燈號連8紅

國發會發布7月景氣燈號，亮出連續第8顆紅燈，綜合判斷分數41分，與上月持平，連8紅也是史上第二長。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟成長動能穩健，對於追平史上最長紀錄「非常審慎樂觀」。

卓揆要求上調用電成長預估 龔明鑫：高推估逾2.5％…供電仍可支應

行政院長卓榮泰日前表示，將上調未來10年用電需求成長率至安全範圍，經濟部龔明鑫今天表示，未來10年用電成長預估已從1.7％上調至2.5％，如果要高推估，顯然就是要比2.5％還高，經濟部將盡量朝此方向設計，不過，「即使採用高推估推計，我們目前準備的供應也還能支持」。

離岸風機首起火災 龔明鑫：初判機組故障起火…測試階段可容許問題

大彰化西北離岸風電G05風機8月27日凌晨發生火災，詳細起火原因開發商至今尚未公布，不過，經濟部長龔明鑫28日表示，已指示能源署徹底了解火災發生的真實原因，目前已知是「機組故障」導致火災，對主機造成破壞，由於起火風機還在併聯測試階段，經濟部多少可以容許一些問題的發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。