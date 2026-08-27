邁向2050淨零轉型 內政部：273處社宅已規劃設太陽光電、容量3755瓩

內政部表示，建築部門是台灣邁向2050淨零轉型的重要關鍵，自2017年至今年6月底，全台273處社宅已規劃設置太陽光電，容量達3755.92瓩。

內政部透過新聞稿表示，建築研究所、國土管理署及國家公園署今天起至29日，在「2026第五屆亞太永續博覽會」403號攤位，以「韌性國土．聚力前行」為主題推出聯展，涵蓋近零碳建築、立面太陽光電實證、社會住宅淨零、老宅延壽、永續交通、下水道與再生水，以及國家公園自然碳匯與低碳生態旅遊。

內政部表示，展覽內容扣合多元永續政策，如近零碳建築推動進程，2030年減碳目標為每年6.703百萬公噸CO2e；2030年公有新建建築物要達建築能效1級或近零碳建築，到2040年要完成半數既有建築物更新為近零碳建築；2050年全部的新建建築物、85%以上的既有建築物要達近零碳建築。

內政部說，標示制度部分，推動建築全生命週期使用碳排與蘊含碳排的建築能效與低碳（低蘊含碳）建築標示認證制度；綠領人才部分，自2023年起已辦理超過百場次培訓，累計1萬782人次參與，培育58位種子師資。

內政部表示，社宅也是這次展出重點之一，2017年至今年6月底，全台273處社宅已規劃設置太陽光電，容量3755.92瓩，其中82案取得建築能效1級標章、17案達1+級；建研所也展出在材料實驗中心的既有建築立面裝設外掛式彩繪立面太陽光電（BAPV）案例，容量33.72瓩，可供建築外牆設置參考。

內政部說，與民眾生活及產業布局相關的污水處理與再生水也納入減碳範疇，全國83座污水處理廠已於2024年完成碳盤查，年排放量291.26千公噸CO2e；再生水廠目前已有7座營運中，每日供應19.42萬噸，2026年底可增至28.5萬噸，加上興建中的再生水廠完工後，總計16座再生水廠日供將達62.81萬噸。

此外，國家公園署以2023年為基準，估算全台國家公園自然碳匯量約228萬噸CO2e，承載氣候調適的永續功能；並已與57家企業合作推動109件生物多樣性案件，創造企業與環境雙贏。同時，展區也介紹玉山國家公園「南安部落騎跡」、「台江漁村鹽味」等低碳慢遊行程，盼讓低碳永續旅遊概念走進民眾日常生活。