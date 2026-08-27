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離岸風機首起火災 龔明鑫：初判機組故障起火…測試階段可容許問題

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
大彰化西北離岸風場G05單一風機8日凌晨發生火災事故，經濟部長龔明鑫表示，初判機組故障所致，能源署將徹查原因。圖為彰化離岸風場。聯合報系資料照
大彰化西北離岸風場G05單一風機8日凌晨發生火災事故，經濟部長龔明鑫表示，初判機組故障所致，能源署將徹查原因。圖為彰化離岸風場。聯合報系資料照

大彰化西北離岸風電G05風機8月27日凌晨發生火災，詳細起火原因開發商至今尚未公布，不過，經濟部長龔明鑫28日表示，已指示能源署徹底了解火災發生的真實原因，目前已知是「機組故障」導致火災，對主機造成破壞，由於起火風機還在併聯測試階段，經濟部多少可以容許一些問題的發生。

龔明鑫27日主持部內業務會報前，接受媒體訪問題時表示，對於大彰化西北離岸風電G05風機火災，經濟部特別重視，因為這是目前500餘支離岸風機中的第一起火災，他強調，除此之外，其他離岸風機並未發生意外事故。

龔明鑫同時表示，這座發生火災的風機是新的，還在測試併聯階段，「多多少少我們容許他有一些可能問題發生，但會儘量處理」，已指示能源署徹底了解火災發生原因，目前僅知是「機組故障」導致起火，災情是風機後面尾巴的主機遭到破壞，其他部分沒有影響，詳細原因還在持續了解中。

龔明鑫 火災 機組 離岸風電

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