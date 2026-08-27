永續三項精神 賴總統：持續發展綠能、讓能源供應更穩定

賴清德總統27日出席「2026第5屆亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮」。他表示，台灣擁有科技的力量、產業的實力、民主的韌性，更有跨領域的創新。今年博覽會主題，強調韌性、創新、共榮，這三項精神正是台灣走向永續發展、連結亞太及貢獻世界的重要力量。

賴總統逐一說明三項精神。第一，以韌性穩定國家發展的根基。例如去年台灣離岸風電發電量首度突破100億度，政府將持續發展多元綠能，強化電網韌性、儲能及調度能力，讓能源供應更加穩定。台灣要更有韌性，面對風險也必須有更充分的準備。

第二，以創新打開永續轉型的新局。台灣擁有世界級半導體、資通訊、精密製造及完整產業聚落，面對淨零時代，要把握自身優勢，將其轉化為全球競爭力及世界需要的永續解方。因此政府推動「台灣總體減碳行動計畫」，目標為相較2005年，台灣2030年減量28±%、2035年減量38±2%。

賴總統說，為落實目標，將搭配科技創新、金融支持、碳排有價、法規調適、綠領人才及社區驅動等六大創新機制推動計畫。其中，碳費制度已於今年完成首次申報與繳納，是台灣建立碳定價機制歷史性的里程碑，政府要引導企業自主減碳，將減碳壓力轉化為產業升級的動力。

第三，以共榮實現永續發展的價值。永續發展的意義是讓經濟發展、社會進步及環境永續並肩同行。政府推動「中小微企業多元振興發展計畫」，每年編列超過100億元經費，接下來要再透過八年1,000億元基金，協助中小微企業推動數位、淨零雙軸轉型。

賴總統表示，面對極端氣候對生存環境的威脅，台灣願意與太平洋友邦及理念相近夥伴分享技術與經驗，持續以具體行動擔任全球良善力量與解決方案的提供者。期待未來當世界談到永續發展時，也會想到民主台灣、科技台灣、永續台灣，讓台灣的參與和貢獻帶動亞太進步、推動世界繁榮。