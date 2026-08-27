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勞團籲勞退雇主提撥率拉高至15% 勞動部回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部表示將審慎研議勞退提撥率，持續蒐集各界意見。聯合報系資料照
勞動部表示將審慎研議勞退提撥率，持續蒐集各界意見。聯合報系資料照

勞團27日於立法院舉行記者會，主張勞工要加薪，並應將勞退新制雇主提撥比率拉高至15%。對此，勞動部回應，將秉持審慎態度，持續蒐集、溝通各界意見，作整體性的思考。

勞團提出三項主張。第一，勞工要加薪，請全面協助國營事業、外資企業及本土民營公司提高薪資。第二，勞退要提高，請提高21年未調整的勞退新制雇主提撥比率至15%。第三，反對以低薪勞動力拉低台灣薪資，雇主申請移工須經工會同意。

勞團強調，非常嚴肅地告訴賴清德總統和勞動部長洪申翰，「提高最低工資」已經讓台灣勞工越來越無感，因為台灣勞工已經面臨低薪和退休金不足的問題太久了。根據民間智庫團體「共力研究社」7月份研究報告，生產力與勞工報酬間差距擴大，勞工多創造出來利潤未能實質反映在報酬。

勞動部回應，為保障勞工的基本生活，維持實質購買力，最低工資已連續10年調漲，月薪將由20,008元提升到29,500元，總調幅達47.4％；時薪將由120元提升到196元，總調幅達63.3％，持續落實照顧基層勞工的承諾。

勞動部今年也將依法召開最低工資審議會，勞資政學四方代表於參採消費者物價指數年增率及其他社會經濟指標數據下，審議決定2027年最低工資數額。

有關提高勞退新制雇主提繳率，因涉及勞工退休金制度之變革，勞動部將秉持審慎態度，持續蒐集、溝通各界意見，作整體性的思考。

有關今日記者會所提之事業單位的勞資爭議情形，勞動部與地方政府都有掌握，地方政府與勞動部也將持續協助勞資雙方針對訴求進行溝通，期能進一步凝聚共識，化解爭議。勞動部將持續關注各案後續發展，並與地方政府適時提供一切必要協助。

勞動部 勞團 勞退

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