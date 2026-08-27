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台股震盪 8月消費者信心小升 唯投資股市信心近三月最低

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台股走勢震盪，民眾對未來半年投資台股信心續跌。聯合報系資料照
台股走勢震盪，民眾對未來半年投資台股信心續跌。聯合報系資料照

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布8月消費者信心指數(CCI)總指數為65.01點，與上個月比較上升0.43點，其中台股持續震盪，民眾對投資台股信心下降最多，高達85.2%受訪民眾認為，未來半年不是投資股票的好時機；上升幅度最多為未來半年就業機會。

此次調查六項分項指標，有四項指標物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會上升，兩項指標投資股票時機、購買耐久性財貨下降。從絕對水準來看，六項指標都偏向悲觀。

上升幅度第一為「未來半年就業機會」，8月調查73.32點，較上月上升1.13點；上升幅度第二「未來半年物價水準」，本月調查36.57點，較上月上升0.75點；上升幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為78.12點，較上月上升0.7點。

台股雖自7月起暴跌，但之前股市連續狂飆，民眾居高思危，消費者信心指數自6月起，投資台股信心開始下滑，8月「未來半年投資股票時機」調查再降至27.72點，雖只較上月下降0.36點，但指數不到30點，已屬相當低點，也是近三月最低。8月下降幅度最少的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查93.14點，較上月調查下降0.29點。

至於與房市信心有關的「購買房地產時機」指標部分，8月調查結果90.03點，只較上月微降0.1點，顯示民眾對房市看法沒有太大變化。

台股 消費者 中央大學

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