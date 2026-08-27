勞動部整合職涯資源 陪新鮮人找工作不孤單

畢業了，許多青年離開校園一段時間，第一次找工作，難免擔心沒有經驗、不知道怎麼準備履歷，甚至懷疑自己適合什麼工作。不少青年因不熟悉求職技巧，不知道自己的職涯方向，在求職路上感到徬徨與不安。如果新鮮人有這些煩惱，不用一個人摸索，勞動部勞動力發展署陪伴找職涯方向。

勞動力發展署為協助青年順利銜接職場，持續提供多元職涯發展與就業服務資源。包括在全國設置五處青年職涯發展中心，提供一站式職涯服務，服務內容涵蓋職涯諮詢、履歷健檢、模擬面試、職涯講座、職場體驗及企業參訪等。

透過專業職涯顧問陪伴青年認識自身優勢，了解產業趨勢，逐步釐清未來發展方向。同時，勞動力發展署也在台灣就業通網站建置多項線上職涯探索工具，包括「Jobooks工作百科」，提供職業介紹、工作內容、薪資待遇等資訊，幫助青年認識各行各業。

「我喜歡做的事」、「工作氣質測驗」等職涯測評工具，協助探索興趣與職業適性，讓青年更了解自己適合的工作。「Youth職涯就業諮詢平臺」，由專業職涯顧問提供即時線上諮詢及職涯講座，青年可以不受時間與地點限制，都能獲得專業協助，提升求職準備能力，更有信心迎向職場挑戰。

此外，符合資格的青年，還可參加「支援青年就業計畫」，勞動力發展署針對15至29歲、畢業後首次尋職且失（待）業60日以上的本國籍青年，提供一對一客製化職涯諮詢、就業媒合服務，符合條件者還可申請尋職津貼及就業獎勵金，減輕求職期間的經濟壓力，讓找工作的路更安心。

勞動力發展署說明，無論新鮮人正準備踏出第一步、還在探索未來方向，或希望讓自己的履歷更有競爭力，都可以善用勞動部提供的各項免費職涯服務，讓每一步都走得更有方向、更有信心。