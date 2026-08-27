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勞動部鼓勵報考技術士技能檢定 拓寬職場道路

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動力是促進國家經濟發展的重要根基，勞動部勞動力發展署透過技能檢定，協助勞工取得各職類技術士證，是企業用人與薪資加碼的重要參考指標。勞動力發展署表示，技術士技能檢定考試每年定期舉辦，許多取得證照的年輕人分享，「職場上不再只是學歷比拚，證照讓實力說話」。

2026年全國技能檢定第三梯次報名日期為8月27日至9月7日舉行，勞動部鼓勵青年把握時間報考技能檢定，未來學科及術科測試及格，取得技術士證後，將有機會獲取高薪就業機會，開啟無限職涯可能。

例如任職於國寶集團的禮儀專員擷穎，憑藉從事喪禮服務的熱忱與堅持，歷經多次挫折與挑戰，考取「喪禮服務」職類乙級技術士證，並取得禮儀師資格，為其職涯發展奠定穩固的基石。

源於陪伴家屬走過悲傷、圓滿人生最後一程的使命感，擷穎就讀南華大學期間即考取喪禮服務丙級技術士證，進入職場後，為實踐「以專業撫慰悲傷、以同理傳遞溫暖」的服務理念，他一邊累積實務經驗，一邊利用業餘時間持續自我淬鍊與深耕自修。

此外，為取得禮儀師資格，即便喪禮服務職類乙級合格門檻具高度挑戰性，他仍憑藉自身不懈的努力克服重重困難，將自己的專業職能從基礎操作深化至全盤治喪規劃、嚴謹儀節調度與家屬溝通引導等層次，更歷經報考6次喪禮服務職類乙級技能檢定，始取得技術士證。

擷穎分享，「證照的取得不僅是專業技能的展現，更是拓寬職涯道路重要的歷程。」藉此，他同時鼓勵青年朋友可依個人職涯發展規劃，從就學時期即可設立取得最高級別技術士證為目標，不斷精進本職學能，持續報考技能檢定，展現「證照即實力」的價值。

勞動部 職場 勞動力

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