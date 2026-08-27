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籲勞退雇主提撥率拉高至15% 勞團10月動員倡議

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞團27日於立法院舉行記者會，主張「勞工要加薪！勞退要提高！」並宣布將於10月份動員上街倡議。勞團呼籲，政府應該思考讓勞動市場的勞資利潤分配更合理，並訴求將新制勞退自提的雇主提撥率從6%拉高至15%。

勞團此次提出三項主張。第一，勞工要加薪，請全面協助國營事業、外資企業及本土民營公司提高薪資。第二，勞退要提高，請提高21年未調整的勞退新制雇主提撥比率至15%。第三，反對以低薪勞動力拉低台灣薪資，雇主申請移工須經工會同意。

勞團提到，近日，賴清德總統提出「AI 紅利，全民共享」的政策，宣布要全民普發一萬元。不過，政府如果真正要讓財富公平分配、真正要讓利潤分配到基層實質受益，就應該要推動有感加薪，並立刻提高勞退新制雇主提撥。

勞團認為，行政和立法部門要做的事情，應該是讓勞動市場的勞資利潤分配更合理，因為勞動者要的是更加合理且穩定地提高固定收入，而不只是討好民眾的發錢。

根據民間智庫團體「共力研究社」7月份研究報告「生產力提升卻沒回報？『提高勞退提撥』是解方」，明確指出2000年後，生產力雖於金融海嘯期間經歷波盪，但整體仍不斷增長；然而，勞工的報酬卻經歷了10多年的停滯，於2014年左右方才有明顯的增長。

報告指出，2019年起至疫情後，「生產力」與「勞工報酬」間的差距又開始更加擴大，尤其是2023年後，隨著AI發展，差距益發加劇。也就是說，在近20多年間，幾乎每年台灣勞工都比過去創造出更多的經濟價值，但多創造出來的利潤卻未能實質反映在其報酬當中，而且差距日益嚴重。

勞團表示，政府除了提高最低工資以外，如果真的要改善企業獲利沒合理分配到勞工身上的問題，最直接的處理方式，就是提高勞退新制雇主提撥。最近審計部報告也指出，根據勞保局資料，去年雇主平均提繳率僅6.04%，顯示我國將近99%的雇主，僅依照法定提撥比例6%在提撥。

勞團提到，即使是政府可以實質掌握主導的國營事業，也都正在面臨爭取合理加薪的困難。目前台灣低薪的問題，也包括政府持續讓公司引進移工作為廉價勞動力。本土企業目前最普遍的方針，就是凍漲台灣勞工薪資，讓越來越多的台灣勞工薪資被最低工資追上。

勞團強調，非常嚴肅地告訴賴總統和勞動部長洪申翰，「提高最低工資」已經讓台灣勞工越來越無感，因為台灣勞工已經面臨低薪和退休金不足的問題太久了。勞團將共同規劃於10月份在台北進行動員，到時候現場會宣布各項爭取合理勞動條件的議題，以及取得爭議行為權利的進度。

勞退 勞團 雇主

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