台股高檔讓投資人卻步？未來股票投資信心連99個月悲觀

中央大學台經中心27日公布8月消費者信心指數（CCI）為65.01點，較7月上升0.43點；六項分項指標中有四項上升，以「未來半年就業機會」增幅最大，但「投資股票時機」逆勢下滑，且已連續99個月落在悲觀區間。

台大經濟系教授吳大任表示，受訪者可能抱持「居高思危」心態，認為目前股市已在相對高點、並非適合進場的買點，但這並不代表對股市長期前景缺乏信心。

依據中央大學台經中心資料顯示，本月六項CCI分項中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣及就業機會均較7月上升；投資股票時機與購買耐久性財貨則下滑。由於六項指標皆低於100點，從絕對水準來看，仍全面偏向悲觀。

其中，「未來半年就業機會」指標升至73.32點，月增1.13點，是六項指標中改善幅度最大的一項；「未來半年物價水準」為36.57點，月增0.75點，改善幅度居次；「未來半年家庭經濟狀況」則升至78.12點，月增0.7點；「未來半年國內經濟景氣」為81.2點，月增0.67點。

然而，股市投資信心並未隨整體景氣升溫。8月「未來半年投資股票時機」指標降至27.72點，較7月下降0.36點；「未來半年購買耐久性財貨」指標也小幅降至93.14點，月減0.29點。

吳大任指出，7月台股曾出現較大幅度修正，市場記憶猶新，投資人再度進場時自然更為保守，近期成交量縮減也反映態度轉趨謹慎。且台股走勢仍與美股高度連動，而美國通膨壓力尚未完全消退，聯準會（Fed）短期內降息空間有限，若美股因高利率、企業獲利或AI投資疑慮再度修正，台股也難置身事外。

本調查期間為8月18日至21日，採電話訪問及電腦隨機抽樣，共訪問3,489名20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。