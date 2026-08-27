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經濟部新人事！經濟部能源署副署長由廖士煒升任

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部27日核定經濟部能源副署長由該署再生能源設置推廣組組長廖士煒陞任。

經濟部能源署在組織架構上，有兩位副署長；李君禮、吳志偉相繼升任能源署長之後，去年10月內由陳崇憲升任副署長，今日再核定廖士煒升任副署長。

經濟部表示，廖士煒現年45歲，國立台北科技大學土木與防災研究所碩士，2007年公務人員高等考試三級考試土木工程類科及格，曾任新北市政府經濟發展局科長、能源局（能源署前身）太陽光電組簡任技正及能源署再生能源設置推廣組副組長、組長等職務。

經濟部表示，廖士煒曾獲2024年經濟部模範公務人員，長期深耕再生能源政策及設置推動，累積豐富實務與跨域協調經驗。未來將借重其在能源領域之經驗與長才協助署長綜理署務，持續推動能源轉型、再生能源發展及能源安全等重要政策。

經濟部 能源 副署

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