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國票金3巨頭 薪酬設上限

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國票金昨日召開董事會，對於薪酬改革與公公併議題，已確定將分別在九月底、十月底驗收成果和進度，其中，薪酬改革基調已確定，除了獎金不得超過十二個月，公股董事長月薪將以財長兩倍為限，總經理、副董事長薪水以兩倍打八折為限。此外，包括前任董事長魏啟林和耐斯民股陳冠如，均不約而同發聲表態支持彰銀併國票金。

在公公併議題上，魏啟林表示，國票金的確需要一家銀行，彰銀是很適合的選項；陳冠如也指出，應該好好推進彰銀與國票金合併，並希望公公併能有明確時間表。

魏啟林說，回顧二○○七年公股清空國票金持股、二○一一年進入持股變動歷程，他認為，在政府政策支援與社會期待下，公公併已刻不容緩。他建議張兆順，應優先從彰銀開始評估，因其沒有金控執照，能為全體股東爭取較好的對價條件與支援政府政策。

國票金董事長張兆順則表示，將以兩個月為期，物色適合與國票金合併的對象；此外，九月底之前，也會再召開國票金臨時董事會，來交待薪酬改革進度。

關於薪酬改革部分，由於國票金董事長、總經理、副董事長「三巨頭」薪酬，過去動輒領取四十至五十個月、年薪達兩千萬，未來，三巨頭整體薪酬將設有上限。

除了董事長、總經理、副董事長「三巨頭」薪酬一定會砍之外，其他包括證券等子公司的主管，倘若是業務獎金部分，則暫不調整，以免打擊員工士氣。

知情人士透露，董事會中，還有一項引人矚目的人事案，副董事長陳冠舟提案，希望已有廿年董監事資歷的董事周朝國，可用國際票券第十三席的身分，出任國際票券監察人，而魏啟林在會中同樣稱讚周朝國的專業，也支持他以監察人身分繼續留在國際票券董事會，但是，該提案當場未獲通過。雖然該人事案此次董事會未過，會否引發其他「漣漪」，有待後續觀察。

國票金 彰銀

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