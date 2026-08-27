中小企業條例修法 擬納夜市、小商家

經濟部全面檢討「中小企業發展條例」，將大幅修訂為「中小微企業轉型升級發展條例」，透過法制化方式，擴大中小微轉型升級發展政策，預計九月送立法院審查。目前草案內容尚未出爐，但經濟部次長何晉滄透露，適用對象放寬至夜市、小商家都可納入，補助門檻降低、減稅條件也會放寬。

何晉滄指出，經濟部在研擬中的「中小微企業轉型升級發展條例」，是在既有的「中小企業發展條例」上，進一步放寬適用門檻、納入更多適用對象、擴大租稅優惠及補助措施。

新舊條例差異，主要包括申請租稅優惠所需購置的設備金額門檻將降低；放寬僱用員工年齡條件，擴大符合加薪減稅等優惠員工年齡範圍；研議提高或放寬加薪抵減率，加薪抵減標準目前已提高至百分之一七五，但草案將再檢討加薪抵減率。

擴大適用對象部分，何晉滄說，除公司型態的中小企業外，將納入商圈、市場、夜市及小店家等不一定具公司組織型態的微型企業。同時，法規中將增設「新創專章」以強化新創企業的採購與融資機制。

根據二○二五年中小企業白皮書統計，我國中小微企業家數達一七一點六萬家，占全國企業總數百分之九十八點九，承載全國約八成的勞動力。

何晉滄表示，新版中小微企業條例除了鬆綁很多租稅優惠條件之外，總統也承諾在研發補助、信用保證、市場拓銷等方面都會加碼，「中小微企業轉型升級發展條例」是全面檢討過的草案，九月就會送到立法院。