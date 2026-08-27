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台灣金聯 進軍自主都更

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台灣金聯宣布開辦「自主都更全案管理」業務，並首創提供前期資金墊付，協助地主從前期規劃、融資、信託到營建管理一條龍推動，降低自主更新門檻。圖為董事長宮文萍。圖／台灣金聯提供
台灣金聯宣布開辦「自主都更全案管理」業務，並首創提供前期資金墊付，協助地主從前期規劃、融資、信託到營建管理一條龍推動，降低自主更新門檻。圖為董事長宮文萍。圖／台灣金聯提供

全台老屋持續增加，都市更新需求升溫，但真正由地主自己主導的「自主都更」仍是少數。台灣金聯昨日宣布正式切入自主都更市場，開辦全案管理並提供前期資金墊付，希望補上地主最常碰到的資金、專業及整合缺口，也讓老屋重建除了與建商合建外，多一條路可走。

台灣金聯董事長宮文萍表示，初期會鎖定已成立更新會，基地範圍人數跟面積比均超過五成的案件。

根據內政部統計，全台住宅平均屋齡已達卅四點一年，卅年以上住宅占五成九，約五百五十萬戶。不過，二○一九年至今年五月底政府核定五百六十六件都市更新案，其中與建商合建五百三十四件、占九成四，自主都更僅三十二件、占百分之六，顯示自主更新在市場上仍屬極少數。

建商直言，自主都更之所以難，關鍵在於地主等於要自己扮演「開發商」。從住戶意見整合、建築規畫、財務試算，到銀行融資、信託、營造施工，每一環都需要專業團隊；更現實的是，在銀行融資到位以前，估價、設計、都更規畫等費用就得先支出，不少社區還沒走到興建階段，就先卡在資金及整合問題。

房產業者也認為，都更涉及容積計算、基地條件、權益分配及契約內容，一般居民很難全面掌握，資訊落差往往進一步拉長整合時間；自主都更若要成功，仍須結合建築、金融及工程管理等不同領域的專業團隊。

另一方面，近年營建成本大幅上升，建商開始「挑案」。

台灣金聯此次切入，目標就是填補銀行融資到位前的「資金空窗」。宮文萍指出，一般都更案前期資金初估約三千萬元內，但金聯的墊付沒有設定固定上限；以金聯資產規模約兩百五十億元來看，具備支應能力。金聯表示，全案管理服務費則約為更新後價值百分之四到五，採分階段收取，也低於市場行情的百分之六。

除資金外，台灣金聯還將提供前期顧問、財務試算、政府補助申請、銀行融資與信託及專案管理等服務，且不參與房地分配。若部分地主後續無力或不願出資，也可透過「換軌機制」，改由台灣金聯出資合建，避免整案因資金問題停擺。目前，台灣金聯已有數件自主都更案洽談，高雄鼓山河濱商城及台北各有一案簽署ＭＯＵ。

台灣金聯 都更 都市更新

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