兆基改選 王貴增可望接董座

包租代管業者兆基屋管經營權風波進入新階段，今日將召開股東臨時會全面改選董事。據了解，目前代理總經理王貴增可望在改選後接任董事長，值得注意的是，先前一度宣示退出董事會的第二大股東宏碁，此次董事席次也將保留，市場人士解讀，等於大股東對新經營團隊投下信任票。

兆基屋管最大股東、前董座李建成爆出吸金案後。宏碁原於八月五日由李文詳接任兆基董事長兼總經理，但短短兩天後，宏碁即以「接任後發現公司存在內部管理缺失」為由，辭去董事長及法人董事席次，李文詳也同步辭去總經理，一度引發市場對兆基財務及公司治理的疑慮。

另一個關鍵則是銀行團態度。兆基今年初才完成十二億元聯貸案，由安泰銀行統籌主辦，事件發生後，銀行團一度凍結尚未動用的約八億元額度。不過，在王貴增代理總經理後，與銀行團溝通，考慮兆基並未出現違約情況，銀行團決定不抽銀根，也讓兆基順利度過第一個難關。消息人士透露，王貴增也有意願提高持股，並推動兆基增資，強化資本結構，銀行團更樂見其成。

值得注意的是，消息人士指出，經溝通，宏碁也了解李建成借貸跟兆基之間牽連可能不如之前想得深，此次若重新保留董事席次，意義不只在於人事回歸，更代表在經過財務及治理檢視後，大股東仍願意留在董事會參與公司經營。

面對兆基資金黑洞問題，民眾黨立院黨團昨邀兆基自救會與政府相關單位舉行協調會。

自救會代表表示，李建成長期拿兆基的公信力與個資作為背書，這個不是個人行為，而是典型的「人頭公司、實質控制」，兆基事業體的連帶責任不容切割；自救會也提出三大方案，分別為在行政監督上成立專案監督管理委員會、在務實營運上整合資源協助兆基重回正軌，還有在善後退場上建立兼顧「三贏」的妥善退場機制。

民眾黨立委陳昭姿則表示，台灣的居住正義早已淪為「黑心商人坑殺百姓的屠宰場」，住都中心卻對兆基也毫無監控，就是因為沒有做到風險控管，才會釀成兆基案的慘劇，兆基案自救會成員也不滿住都中心董事長花敬群撇清責任。

花敬群則表示，住都中心是執行單位，而不是政策主管機關，包租代管都在順利推動當中，「如果我的道歉會讓大家好過一點，我願意跟大家道歉」，他相信在未來兩到三周事件就能落幕。

相關人士坦言，對兆基而言，今日改選，完成新團隊建立只是第一步，後續能否完成增資、並進一步取得銀行團及社會大眾信任，恐怕才是經營危機能否真正落幕的關鍵。