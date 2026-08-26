兆基改選 宏碁將保留席次

包租代管業者兆基屋管經營權風波進入新階段，今（27）日將召開股東臨時會、全面改選董事。據悉，代理總經理王貴增可望接任董事長，第二大股東宏碁（2353）將保留董事席次，顯示主要股東支持新經營團隊。

兆基最大股東、前董事長李建成爆發吸金案後，宏碁原由李文詳接任兆基董事長兼總經理，但僅兩天便以公司存在內部管理缺失為由，辭去相關職務，引發外界對兆基財務及公司治理的疑慮。

銀行團態度則是兆基穩定營運的關鍵。兆基今年初完成12億元聯貸案，由安泰銀行統籌主辦，事件發生後，銀行團一度凍結約8億元未動用額度。王貴增代理總經理後積極溝通，由於兆基並未違約，銀行團決定不收回既有貸款。

消息人士透露，王貴增有意提高持股並推動增資，強化資本結構。宏碁此次若重返董事會，也代表主要股東經過財務及治理檢視後，仍願意參與公司經營。不過，董事改選只是重建第一步，後續能否完成增資、穩定營運並重獲各界信任，才是危機能否落幕的關鍵。