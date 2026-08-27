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台灣金聯插旗自主都更

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

配合政府推動自主都更政策，泛公股台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍昨（26）日宣布，將扮演自主都更領頭羊角色，開辦自主都更全案管理並首創前期資金墊付，協助解決房地所有權人面臨資金、專業等不足痛點，降低自主更新門檻

宮文萍表示，內政部統計，2019年到今年5月底止，政府共核定566件都更案，其中與建商合建占94%，自主都更僅占6%，地主將與建商分潤三至五成，很難達到室內坪數一坪換一坪，小基地、地段不佳也不易獲建商青睞，因此政府大力推動自主都更。

不過，民眾辦理自主都更常面臨缺乏前期資金、對統籌機構信心不足、整合不易等三大難題。台金聯開辦自主都更全案管理業務，首創提供前期資金墊付服務，估算一個建案前期資金約3,000萬內，且台金聯僅收取低於市場行情的服務費，約更新後價值4％至5％，不會參與房地分配，民眾能享有開發總利潤及建案主導權等優勢。

宮文萍昨日也與高雄市鼓山區河濱商城更新會理事長周重曉，相互交換自主都更全案管理合作意向書。河濱商城案占地達2,530坪，未來若簽訂委託契約，將規劃興建三棟地上24層現代大樓，總銷約130億元。她說明，初期將專注依法設立之更新會，基地範圍人數與面積同意比超過50%等條件。提供五大協助，包括前期專業諮詢、財務規劃試算、申請政府補助款、銀行融資申請及信託、專案管理與推動等。

台灣金聯 都更 門檻

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