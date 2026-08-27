國票金整併兩個月內評估 董事會授權董座尋找標的

國票金控（2889）昨（26）日召開董事會，討論通過二項議案，一是授權董事長張兆順尋找並評估整併標的、委託財務顧問權限，二是薪酬改革案，確定董事長、副董事長和總經理等三巨頭的非固定薪資設上限，但不影響業務員變動薪，一併調高基層員工薪資，以兆豐金為參考標準。

張兆順在會中指出，公司會在兩個月內針對多家可能的整併標的提交評估報告給董事會，後續再視情況推動合併程序。

彰銀、國票金「公公併」是否好事近了，受到外界關注。國票金昨日召開董事會，在整併布局方面，據悉，此次董事會僅屬初步授權，主要授權張兆順尋找、接觸並評估市場上具可行性標的，尚未進入具體對象、交易金額或招標階段，未來待有明確合適案件完成評估後，才會啟動後續。不過董事間有共識的是，整併時程需加速進行。

另外備受矚目的薪酬改革案，董事會已通過議案內容，並責成「薪酬制度優化小組」推動改革，擬定薪酬制度、標準及數額，其核心精神在於消除肥貓條款、照顧基層，未來具體細部辦法經小組擬定後，將提報薪酬委員會及董事會決議通過，三巨頭薪資將依決議辦理。

國票金薪酬改革主要涵蓋三重點，一是高層變動薪設立天花板，規範管理階層變動薪資不得大於固定薪資，以固定薪12個月為例，變動薪上限即為12個月。過去三巨頭動輒領取40至50個月、2,000萬年薪的情況將走入歷史，未來整體薪酬將設有上限。

二是薪酬改革不影響業務人員激勵機制，此次改革主要針對後勤高階管理層的績效獎金，其他如經紀業務、交易業務等前線業務員的業務獎金制度完全不受影響。

三是調高基層員工入門起薪，針對過去國票金基層員工變動薪高、起薪偏低的薪酬結構進行扭轉，將拉高基層員工固定薪資，參考兆豐金控母子公司標準研議調整，全面強化基層員工福利與留才誘因。

據公開資訊觀測站資料顯示，國票金2025年非擔任主管職全時員工薪資的中位數為98.8萬元，兆豐金則有144.2萬元。

此外國票金董事會另針對「副董事長薪酬案」內容進行討論，主要包含固定月薪和其他公司的額外福利，該案雖有獨董楊家興反對，董事陳冠舟、陳冠如則迴避未參與表決，其餘董事均同意，因此照案通過。待薪酬改革後，副董薪資將依規定辦理。