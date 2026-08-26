台澳能礦會議今舉行 簽署計畫建立關鍵礦物交流管道

第31屆台澳能礦諮商會議今天於台北舉行。能源署表示，雙方簽署第31屆「策略夥伴行動計畫」，建立關鍵礦物交流管道；並於液化天然氣投資、天然氣合作機制等議題達成合作共識，期盼持續透過此會議，深化台澳互利雙贏的夥伴關係。

能源署今天透過新聞稿表示，澳方由澳洲產業、科學暨資源部代理司長德魯瑞（Alison Drury）率團訪台與會，並與經濟部能源署署長吳志偉擔任共同主席。雙方於會中針對能源轉型政策、天然氣供應、氫能合作、資源貿易、關鍵礦物等領域進行資訊與技術交流，並簽署第31屆「策略夥伴行動計畫」，建立台澳在關鍵礦物的交流管道。

吳志偉表示，澳洲是台灣堅實的能礦合作夥伴。台灣推動第二次能源轉型，發展多元綠能與深度節能，並強化儲能與電網韌性以提升能源安全；澳洲也透過澳洲未來製造（FMIA）計畫推動潔淨能源發展，為雙方低碳產業供應鏈合作帶來契機。同時感謝澳洲在今年全球能源供應鏈不穩之際，持續就天然氣出口相關政策動態與台灣保持聯繫。

面對能源轉型、淨零碳排及地緣政治變局，台澳均認同發展具韌性、可負擔的潔淨能源，對維持產業競爭力及支持AI等新興產業至關重要。近期雙方再生能源發展成果亮眼，如台灣2025年離岸風電累計裝置量位居全球第5，澳洲則是全球太陽能普及率最高的國家之一。因此，除了天然氣與礦產貿易外，雙方樂見持續深化潔淨能源技術與產業合作。

能源署表示，本屆會議台澳雙方就能源政策、技術及產業等多面向資訊交流討論，據此加強兩國能源安全與韌性，並深化關鍵礦物合作。雙方也延續過去進程，於液化天然氣投資、天然氣合作機制、低排放技術等能礦議題上達成合作共識，並新增關鍵礦物交流。

能源署強調，面對全球能源情勢不確定性，雙方互為提升能源韌性的堅實合作夥伴，期盼持續透過台澳能礦諮商會議，拓展能源和礦業領域合作，深化互利雙贏的夥伴關係。