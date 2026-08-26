中鋼「電磁鋼捲 RC30」 獲經濟部資源再生綠色產品認證

中鋼（2002）「電磁鋼捲RC30」獲經濟部資源再生綠色產品認證。

為因應全球低碳鋼材市場需求及國際ESG規範，中鋼不僅是全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業，自2021年起陸續開發及推廣高再生料鋼品，截至目前共計取得14張UL 2809證書。

中鋼成功開發的「IF汽車用鋼RC30」於去年獲頒經濟部資源再生綠色產品認證，其中 RC 代表再生料含量，RC30 鋼材即內含 30%再生料，今年中鋼「電磁鋼捲RC30」產品也通過經濟部產業發展署審查，取得第二張資源再生綠色產品證書，為下游用鋼產業打造低碳競爭力。

隨著全球逐步邁向碳中和目標，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年1月1日正式進入實施期，其他主要國家包括美國、英國、日本等也積極研議推動碳邊境調整機制，可預期產品碳排放量愈低，更能塑造外銷市場的重要優勢。

此外，經濟部為推動綠色生產與綠色消費，依產業創新條例訂定審查認定辦法核發「資源再生綠色產品」認證，獲證產品不僅在生產階段須符合省能資源及少污染等要求，且相關技術須超越國內同業一般水準。中鋼開發的「電磁鋼捲 RC30」不僅去年取得UL 2809國際證書，近日也順利通過經濟部資源再生綠色產品認證，顯示中鋼綠色製程的技術實力，深獲國內外評審委員肯定。

電磁鋼捲是高效率工業馬達、家電、泵浦、電動車及無人機馬達的關鍵核心材料，其沖壓堆疊而成的鐵芯在運轉受熱時，鋼材內過飽和的碳、氮原子會以極細小的碳化物或氮化鐵微粒形式析出而產生「磁性時效」，進而阻礙馬達及變壓器使用效能，因此生產電磁鋼捲的過程必須精準控制碳(C)和氮(N)等化學殘留元素。

為維持鋼液純淨度與熱平衡，一貫化作業鋼廠的轉爐製程廢鋼摻配比僅能維持約10%，中鋼成功開發「轉爐熱能補償」、「大量廢鋼快速熔化」及「二次精煉真空深脫氣」等核心技術，克服增用廢鋼的冶煉難題，可將廢鋼摻配比提升至31%以上，且產品拉伸強度與磁性等機械及電磁性質仍維持優異水準及符合客戶要求。

依據世界鋼鐵協會研究，轉爐每多使用1噸廢鋼，即可減少1.5噸二氧化碳排放，中鋼「電磁鋼捲RC30」與其他非高再生料的鋼材相比，廢鋼使用占比增加約20%，換算每噸鋼可減少約0.3公噸碳排放，隨著國際品牌大廠日益要求供應鏈採用低碳及再生料材料，中鋼取得高再生料鋼材官方認證不僅可作為下游客戶選用的公信力依據，更有助中鋼或下游客戶拓展歐盟市場。

展望未來，中鋼將持續推動「以碳領銷」經營模式，依各產品排碳量調整產品組合，並秉持「產業升級，材料先行」及「下游好、客戶好，中鋼才會好」的理念，擴大綠色產品布局及認證版圖，朝帶動台灣鋼鐵產業供應鏈的低碳轉型目標穩步邁進。