歐盟法規太複雜？ 經濟部新網站助台商跨越法遵門檻

歐洲市場商機龐大，但綿密且複雜的法規，也成為台商前進歐洲的門檻。經濟部國際貿易署委託中經院建置「歐盟重要經貿法規網」，首波納入十部重要法規，提供法規查詢、知識整合及諮詢服務，協助企業掌握歐盟監管趨勢，降低布局歐洲市場的法遵成本。

中經院26日舉辦歐盟重要經貿法規網啟動說明會。中經院經濟法制研究中心主任李淳表示，全球化正在轉變，歐洲需要更多新夥伴協助，現在正是台灣前進歐洲市場的好時機；不過歐盟法規堪稱全球最複雜制度之一，也常讓企業望而卻步。

李淳指出，歐盟制度雖然複雜，但法規形成過程相對透明，從草案、各界意見、歐盟執委會調整，到最後公布內容都有清楚紀錄，關鍵在於企業必須熟悉歐盟制度運作方式，要忘記習慣的美規做法，進入歐規系統，才能真正掌握規範變化。

李淳表示，網站定位不只是法規資料庫，更希望成為企業解決問題的入口，除了整理法規內容，也串接可以協助企業處理實務問題的資源與夥伴。目前網站已收錄十部重要法規，未來還會持續擴充，內容除歐盟法規外，也納入歐盟自由貿易協定（FTA）等相關資訊。

經濟部國際貿易署副署長陳佩利表示，全球經貿環境愈來愈複雜，企業要與全世界做生意，必須投入更多時間研究規範。歐洲是台灣重要經貿夥伴，但當地法規細密、閱讀門檻高，因此貿易署首次挑選與企業密切相關的重要法規，透過網站加以整理，網站已於8月5日上線。

此次說明會並以「外國投資審查法規」、「包裝及包裝廢棄物法規」及「永續產品生態設計法規」三項重要規範為例，解析歐盟近期經貿監管方向與法規重點。

其中，《包裝與包裝廢棄物法規》（PPWR）已自今年8月中旬左右開始適用。李淳表示，近期已有不少企業來信詢問相關規範，顯示台商對於產品輸歐後的包裝要求相當在意。陳佩利也指出，歐盟推動相關規範，背後反映循環經濟與環境治理趨勢，包裝不能只求精美、使用後就任意丟棄，而必須進一步考量相關處理與回收責任。

而歐盟法規影響範圍並不限於歐盟境內企業。陳佩利表示，只要產品輸銷歐洲市場，境外企業同樣可能受到規範，因此網站特別整理法規管制內容、適用對象、生效時程，以及企業須準備的相關文件，讓業者能更快判斷自身是否受到影響。

該網站目前規劃三大核心功能，包括法規查詢、知識整合及諮詢服務，未來也將蒐集企業實際回饋與提問，經去識別化後整理成常見問題集。此外，企業還可透過貨品HS Code查詢，初步掌握產品可能涉及哪些歐盟法規。

陳佩利表示，一個網站不可能一次解決企業所有法遵問題，但可透過持續累積資料與實務案例，逐步降低企業理解歐盟規範的門檻。李淳則表示，希望藉此協助台灣企業把握當前前進歐洲的機會，從科技業到傳統產業，開啟更多台歐合作可能。