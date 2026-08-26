數發部推公民科技試驗場域啟動合作 民間團隊明年第1季成果發表

數位發展部「115年全國公民科技試驗場域」25日舉行團隊決選暨縣市合作啟動典禮，本年度活動聚焦「科技防災」，共計29組團隊通過資格審查進入評選，經提案書審、初選遴選、現場決選等多階段評選程序，最終由許Ｏ豪、有備無患工程隊、柯Ｏ飛及睿鍶科技等4組團隊脫穎而出，將與地方政府攜手合作，以民間數位創新能量打造符合第一線需求的科技防災工具。

數發部表示，本次獲選的4組團隊將分別與地方政府合作，有備無患工程隊將與基隆市政府合作「防災士培訓報名平台」、睿鍶科技投入新北市政府的「弱勢機構災情即時回報平台」、柯Ｏ飛與苗栗縣政府開發「志工與物資管理工具」，以及許Ｏ豪協助南投縣政府的「全民災情通報與視覺化平台」，將公民科技創意轉化為可實際驗證的公共服務。

數發部次長侯宜秀指出，數發部的角色是「揪團」，也就是建立機制，邀集各地方政府與民間的力量一起來解決問題。今年的防災科技議題與國內的應變韌性密切相關，希望讓政府第一線人員、技術社群與在地公民共同定義問題、尋求解答，將台灣豐沛的公民參與能量，轉化為貼近地方需求的防災工具，在因應挑戰的時候能有更好更快的協作基礎。

數發部說明，本年度活動以「公民科技協力場」為核心精神，並以「用行動點亮公共創新」為年度主題，透過數位轉型輔導顧問及開發團隊共同協作，促進公民科技社群、不同專業領域的參與者與縣市政府第一線人員對話，共同釐清防災需求與痛點、設計解決方案並驗證實際應用情境。

典禮現場宣布由獲選團隊與4縣市啟動合作，正式進入需求訪談、原型規劃與場域測試階段。數發部說明，後續獲選團隊將自9月起與出題機關展開需求釐清，年底前完成工具原型開發及使用者測試，預計於116年第1季完成程式碼移轉與成果發表。

為確保創新成果能發揮最大效益，所有開發成果將依循「公共程式標準」（Standard for Public Code）相關規範，上架至數發部GitHub平台開放公眾檢視、貢獻與回饋，供其他縣市政府及民間單位自由擴充應用。

數發部強調，公民科技試驗場域自112年推動以來，已成功促成「兒童早療聯合評估門診線上預約」、「登革熱防疫現場數位工具」等多項具體成果，證明公共服務的創新可以從真實需求出發、由公私協力共創。未來將持續結合地方需求與民間科技力量，提升公共服務品質，打造更具韌性、更有溫度的數位社會。