凝聚企業ESG力量！台灣行動菩薩助學協會搭橋 邀企業做「愛的領路人」
企業有心投入公益、落實企業社會責任(CSR)與ESG永續目標，卻不知道從何開始？深耕偏鄉教育23年的台灣行動菩薩助學協會，積極串聯企業力量，從公益規劃、資源媒合、專案執行、企業志工，到成果整理與ESG公益素材提供，協助企業將「想做公益的心」，轉化為可長期持續的社會影響力。
台灣行動菩薩助學協會自民國93年成立以來，秉持「教育翻轉人生」理念，從助學助養、課後輔導到「發願成才培育計畫」，長期陪伴偏鄉及弱勢學童，累計幫助超過4萬8,000人次學生。
長期投入公益服務的台灣行動菩薩助學協會理事長游金洲，以「愛的領路人」自我期許，希望串聯企業、學校與社會資源，讓公益不只是一次性捐助，而是持續累積的力量。
目前，協會「偏鄉課後輔導計畫」的服務遍及台中、彰化及南投等地區約20所國中小學，隨著師資、教材與經費需求增加，建立穩定的企業合作與公益支持系統，成為下一階段重要目標。
游金洲表示，愈來愈多企業重視ESG與CSR，希望支持教育、關懷弱勢，卻常面臨「有心投入，卻不知道如何開始」的問題，因此協會希望成為企業與偏鄉教育間的橋梁。
無論企業希望提供經費、認養課後輔導、投入教育資源，或是號召員工參與志工服務，協會都能依企業理念、公益方向及預算規劃合作方案，媒合真正有需求的偏鄉學校。
專案執行後，協會也將整理受助學生人數、合作學校、服務人次、活動紀錄，以及學童成長故事，提供企業作為ESG永續報告書中「社會參與」、「教育支持」、「弱勢關懷」及「在地共好」等成果素材，讓企業清楚看見資源去了哪裡？陪伴多少孩子？又帶來什麼改變？
多年來，包括新光鋼鐵、宏全國際集團、精英電腦、金可集團等企業，都曾參與協會公益行動。因為企業願意出錢、出力，讓許多孩子放學之後多了一個安心學習、被陪伴與鼓勵的地方。
彰化合興國小二年級張同學，父母離異，由母親獨自扶養，家中無力負擔安親、課輔費用。過去因課業落後，逐漸失去學習興趣與自信。
參與課後輔導後，老師從基礎反覆講解、耐心陪伴。教育部學習扶助科技化評量顯示，張同學原本國語文及數學僅40分左右，經半年多輔導後，兩科均進步至80分以上。
然而，比成績更珍貴的，是孩子從40分到80分，增加的不只是40分，而是一個孩子重新相信自己，重拾自信的距離。
游金洲表示，企業投入公益，不一定要從大型計畫開始。一所學校、一個課後輔導班、一群企業志工，都可能成為改變孩子未來的起點。
他說，「企業有能力成就事業，也有力量成就一個孩子的未來。我們願意成為企業與偏鄉教育之間的橋梁，讓想做公益的企業找到方向，也讓真正需要幫助的孩子得到資源」。
未來，台灣行動菩薩助學協會將邀請更多企業從資金、教育資源到志工參與，共同為孩子建立穩定的課後學習環境。讓愛成為力量，讓善成為永續。
台灣行動菩薩助學協會誠摯邀請更多企業一起出錢、出力、出人，成為孩子生命中的「愛的領路人」，讓企業社會責任不只寫進ESG永續報告書，而是真實地改變一個孩子的人生。
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