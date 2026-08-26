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凝聚企業ESG力量！台灣行動菩薩助學協會搭橋 邀企業做「愛的領路人」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
協會「偏鄉課後輔導計畫」的服務遍及台中、彰化及南投等地區約20所國中小學。行動菩薩助學協會／提供
協會「偏鄉課後輔導計畫」的服務遍及台中、彰化及南投等地區約20所國中小學。行動菩薩助學協會／提供

企業有心投入公益、落實企業社會責任(CSR)與ESG永續目標，卻不知道從何開始？深耕偏鄉教育23年的台灣行動菩薩助學協會，積極串聯企業力量，從公益規劃、資源媒合、專案執行、企業志工，到成果整理與ESG公益素材提供，協助企業將「想做公益的心」，轉化為可長期持續的社會影響力。

台灣行動菩薩助學協會自民國93年成立以來，秉持「教育翻轉人生」理念，從助學助養、課後輔導到「發願成才培育計畫」，長期陪伴偏鄉及弱勢學童，累計幫助超過4萬8,000人次學生。

長期投入公益服務的台灣行動菩薩助學協會理事長游金洲，以「愛的領路人」自我期許，希望串聯企業、學校與社會資源，讓公益不只是一次性捐助，而是持續累積的力量。

目前，協會「偏鄉課後輔導計畫」的服務遍及台中、彰化及南投等地區約20所國中小學，隨著師資、教材與經費需求增加，建立穩定的企業合作與公益支持系統，成為下一階段重要目標。

游金洲表示，愈來愈多企業重視ESG與CSR，希望支持教育、關懷弱勢，卻常面臨「有心投入，卻不知道如何開始」的問題，因此協會希望成為企業與偏鄉教育間的橋梁。

無論企業希望提供經費、認養課後輔導、投入教育資源，或是號召員工參與志工服務，協會都能依企業理念、公益方向及預算規劃合作方案，媒合真正有需求的偏鄉學校。

專案執行後，協會也將整理受助學生人數、合作學校、服務人次、活動紀錄，以及學童成長故事，提供企業作為ESG永續報告書中「社會參與」、「教育支持」、「弱勢關懷」及「在地共好」等成果素材，讓企業清楚看見資源去了哪裡？陪伴多少孩子？又帶來什麼改變？

多年來，包括新光鋼鐵、宏全國際集團、精英電腦、金可集團等企業，都曾參與協會公益行動。因為企業願意出錢、出力，讓許多孩子放學之後多了一個安心學習、被陪伴與鼓勵的地方。

彰化合興國小二年級張同學，父母離異，由母親獨自扶養，家中無力負擔安親、課輔費用。過去因課業落後，逐漸失去學習興趣與自信。

參與課後輔導後，老師從基礎反覆講解、耐心陪伴。教育部學習扶助科技化評量顯示，張同學原本國語文及數學僅40分左右，經半年多輔導後，兩科均進步至80分以上。

然而，比成績更珍貴的，是孩子從40分到80分，增加的不只是40分，而是一個孩子重新相信自己，重拾自信的距離。

游金洲表示，企業投入公益，不一定要從大型計畫開始。一所學校、一個課後輔導班、一群企業志工，都可能成為改變孩子未來的起點。

他說，「企業有能力成就事業，也有力量成就一個孩子的未來。我們願意成為企業與偏鄉教育之間的橋梁，讓想做公益的企業找到方向，也讓真正需要幫助的孩子得到資源」。

未來，台灣行動菩薩助學協會將邀請更多企業從資金、教育資源到志工參與，共同為孩子建立穩定的課後學習環境。讓愛成為力量，讓善成為永續。

台灣行動菩薩助學協會誠摯邀請更多企業一起出錢、出力、出人，成為孩子生命中的「愛的領路人」，讓企業社會責任不只寫進ESG永續報告書，而是真實地改變一個孩子的人生。

台灣行動菩薩助學協會理事長游金洲希望成為企業與偏鄉教育間的橋梁。記者宋健生／攝影
台灣行動菩薩助學協會理事長游金洲希望成為企業與偏鄉教育間的橋梁。記者宋健生／攝影

台灣行動菩薩助學協會拜訪新光鋼鐵董事長粟明德，感謝持續資助協會課後輔導經費。行動菩薩助學協會／提供
台灣行動菩薩助學協會拜訪新光鋼鐵董事長粟明德，感謝持續資助協會課後輔導經費。行動菩薩助學協會／提供

菩薩 志工 公益

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