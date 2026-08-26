加薪費用抵減率提高至175％ 中小企業響應度不到0.1％

經濟部即將推出新版「中小微企業轉型升級發展條例」，並研擬提高中小微企業員工加薪費用抵減率，根據財政部資料，薪資費用減除率原本是130％，113年後修法提高至175％，統計113年至114年適用人次7萬5千多人，加薪12億餘元。不過，全國中小企業家數約有171萬家，申報適用家數才1553家，中小企業響應比率不到0.1％。

立法院26日邀請經濟部、國發會、國科會、財政部等單位，針對「中小微新企業發展困境、政策需求及政府資源配置與執行成效」提出專案報告。

現行中小企業發展條例提供專屬中小企業適用的租稅優惠，包括研發投資抵減、增僱員工及員工加薪薪資費用加成減除。

財政部報告指出，中小企業為員工加薪費用享有加成減除優惠部分，原本薪資費用減除率是130％，113年8月7日修正提高至175％，統計113年度及114年度申報適用家數1553家，適用加薪人次7萬5838人，適用加薪薪資總額12.19億元，較以往實施年度大幅成長。

中小企業增僱員工薪資費用加成減除優惠，113年修正後，增僱員工適用範圍修正為24歲以下及65歲以上本國籍基層員工並提高薪資費用減除率為200％，113年及114年度申報適用家數207家，增僱員工2260人，增僱員工薪資總額3.28億元。

中小企業研發投資抵減部分，可享當年度15％、分3年10％抵減率，自103年至114年累計申請件數3205件，研究發展支出金額774.45億元，114年度申請361件，金額107.96億元，較實施初期大幅成長。