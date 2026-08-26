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中小微企業新版加薪減稅方案 經濟部預告減稅大放寬、納入夜市小商家

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部次長何晉滄26日表示，「中小微企業轉型升級發展條例」草案9月送立法院審查，適用對象放寬至夜市、小商家都可納入，補助門檻降低、減稅條件也會放寬。記者蘇健忠／攝影
經濟部次長何晉滄26日表示，「中小微企業轉型升級發展條例」草案9月送立法院審查，適用對象放寬至夜市、小商家都可納入，補助門檻降低、減稅條件也會放寬。記者蘇健忠／攝影

經濟部將大幅修訂「中小企業發展條例」，改為「中小微企業轉型升級發展條例」，透過法制化方式，擴大中小微轉型升級發展政策，預計9月送立法院審查。目前草案內容尚未出，但經濟部次長何晉滄透露，適用對象放寬至夜市、小商家都可納入，補助門檻降低、減稅條件也會放寬。

立法院26日邀請經濟部、國發會、國科會、財政部等單位，針對「中小微新企業發展困境、政策需求及政府資源配置與執行成效」提出專案報告。

立委呂玉玲質詢，2024年重修「中小企業發展條例」，推動加薪減稅措施，但為何都集中在六都？是否宣傳不利以致其他地方的中小企業都沒來申請？或是誘因不足？

經濟部次長何晉滄表示，企業主會衡量對員工加薪後會增加多少企業營運成本，經濟部在研擬中的「中小微企業轉型升級發展條例」將進一步放寬減稅門檻。

何晉滄並進一步說明新舊條例的差異，包括降低設備投資門檻，申請租稅優惠所需購置的設備金額門檻將降低；放寬僱用員工年齡條件，擴大符合加薪減稅等優惠的員工年齡範圍；研議提高加薪抵減率，加薪抵減標準目前已提高至175%，但草案將再檢討加薪抵減率。擴大適用對象部分，何晉滄表示，除公司型態的中小企業外，將納入商圈、市場、夜市及小店家等不一定具公司組織型態的微型企業

何晉滄表示，除了鬆綁很多租稅優惠條件之外，總統也承諾在研發補助、信用保證、市場拓銷等方面都會加碼，中小微企業轉型升級發展條例是全面檢討過的草案，9月就會送到立法院，希望立法院支持。

夜市 減稅 經濟部

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