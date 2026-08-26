Gemini Enterprise 打造產業專屬解決方案 首推法律、金融兩產品

Google Cloud 26日宣布在Gemini Enterprise平台推出Gemini Enterprise for Financial Services（金融服務）與Gemini Enterprise for Legal（法律實務），是首批專屬套裝產業解決方案，將Google AI技術導入專業工作流程。

Google Cloud指出，每項產業解決方案皆提供開箱即用、針對特定領域量身打造的AI能力，包含客製化AI代理（AI agent）、提供簡單捷徑以管理多種工作流程的專屬「技能（skills）」、資料連接器，以及為特定產業量身打造的模型最佳化設定。並符合安全性、資料治理、法規遵循以及成本控管能力，客戶的資料、業務規則、智慧財產權、自訂代理以及模型輸出結果，保留於其組織內部且完全保密，確保風險管理、稽核日誌與治理機制皆以原生方式內建於平台架構中。

Gemini Enterprise for Financial Service目前已被芝商所（CME Group）與德意志銀行（Deutsche Bank）等全球金融機構採用，主打將模型與金融服務業所需的資料、系統、專業知識及控管機制完美結合。提供為金融工作流程打造的代理式能力，並具備可驗證的資料可解釋性（data explainability）。

核心元件包含金融研究代理（Financial Research agent），內建超過 50 種基礎技能，透過可信度分數（confidence scores）、明確的研究方法、便於稽核的資料快照，以及確保最終可驗證性的精確來源引用，為代理的推論過程提供極高的透明度。

專屬金融技能（Purpoose-built financial skills）為重複性任務建立捷徑，舉凡從套用品牌準則、格式化報告，到存取特定資料都能完成。連接器（Connectors）解決方案提供13種安全整合功能，可直接在客戶的環境中設定連接至授權資料來源，並存取多種第三方代理與合作夥伴生態系。

法律事務所致力將複雜的端到端流程自動化，Gemini Enterprise for Legal是為法律實務量身打造的AI，提供專屬技能、合作夥伴代理（partner agents）及連接器，能協助法律團隊執行如合約審查、盡職調查、法規監控與隱私權請求處理等完整的法律工作流程。研究產出皆基於法律依據，而不僅只是模型的訓練資料；同時，組織的資料、工作指南（playbooks）、客戶檔案與談判立場等敏感資訊，都將永久保留在其私有邊界內。

Gemini Enterprise for Legal核心元件包括專為法務代理創建的技能，內建量身打造的專業技能，能引導 AI 代理處理複雜且耗時費力的法律任務，例如撰寫法律訴狀、引用驗證、合約生命周期管理、監管前瞻掃描（regulatory horizon scanning），以及資料主體近用權請求（Data Subject Access Request，DSAR）的履行。

連接器解決方案支援安全模型脈絡協定（MCP）整合，可連接至多個重要的法律產業相關平台；並可連接多個法律科技供應商專業網路，以及頂尖的顧問合作夥伴和系統整合商在內的第三方代理與合作夥伴生態系。

透過代理式 AI，法律專業人士能夠搜尋歷年判例進行研究、建構複雜的論述，並將繁瑣的任務自動化，Gemini Enterprise for Legal協助管理現代法務工作中各種複雜的現實情況，同時提供關鍵的接地事實基礎（grounding）與治理能力，讓團隊專注提供策略性法律諮詢。