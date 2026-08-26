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大摩上調台灣2026年 GDP 成長預測至11.6% 可望創近40年新高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

摩根士丹利（大摩）證券將台灣2026年GDP成長預測由8.9%上調至11.6%，可望創近40年來最高增速；2027年成長預測亦由4.7%上調至7.5%。

大摩援引官方數據指出，台灣2026年第1季GDP年增15.43%，第2季年增12.92%，上半年平均成長14.15%，表現明顯高於原先預期。

此次預測上修主要反映三項因素，包括：全球AI需求帶動科技出口持續成長、出口景氣推升半導體及相關供應鏈資本支出、以及服務業復甦與政策支持帶動民間消費改善。

大摩指出，台灣目前的成長結構已不再僅由淨出口支撐，國內投資與消費對GDP的貢獻亦同步增加，顯示AI與半導體超級周期的效益正逐步擴散至更廣泛的國內經濟活動。

大摩援引數據指出，2026年前七個月台灣出口年增44.7%，並已連續33個月維持年增；7月單月海關出口成長32.9%，出口訂單則年增61.9%至979億美元、創歷史新高，主要受到積體電路、電子零組件及資通訊與視聽產品需求帶動。

大摩預估，台灣2026年全年出口將成長20.7%。出口出貨增速可能由上半年的約28%，放緩至下半年的約13%；不過，增速下滑主要受到比較基期升高與出貨時點影響，目前尚未看到半導體景氣周期實質轉弱的明確跡象。

大摩說，半導體出口量增速可能已於2025年底觸頂，但先進晶片在出口產品中的含量與價值持續提升，加上全球AI資本支出維持強勁，因此科技產品出貨與名目出口仍可望保持韌性。

大摩認為，固定投資已成為台灣經濟除淨出口以外的第二大成長支柱。2026年第2季資本形成對GDP成長貢獻約4.03個百分點，反映企業持續擴大機械設備、廠房建設及生產能力投資。預估台灣2026年民間投資將成長17.7%，實質資本形成增速則可能由上半年的12%，進一步加速至下半年的23%。

而2026年資本設備進口成長41.33%，半導體設備進口增加29.41%，同期投資財製造生產指數亦成長67.22%。相關數據顯示，AI與高效能運算需求正從出口訂單進一步轉化為實際設備採購、產能建設及相關供應鏈投資。

從歷史經驗來看，台灣出口通常領先國內投資活動約二季。大摩因此認為，2026年上半年的強勁出口表現，可能繼續支撐下半年及2027年的資本支出。

大摩指出，台灣2026年上半年民間消費成長5.38%，高於2025年第4季的3.45%，主要受到所得稅調整、汽車汰舊換新優惠、股市上漲帶來的財富效果，以及通訊、娛樂與海外旅遊支出增加所支持。

服務業活動與就業亦同步改善。2026年上半年服務業成長13%，高於過去三年約9%的趨勢，其中批發零售業成長25.6%、住宿餐飲業成長6.2%，金融及保險活動則成長27%。服務業就業占比於6月升至59.2%，為兩年來最高水準。

不過，大摩亦指出，台灣消費者信心指數雖由5月的62.08回升至6月的65.05，但六項分項指標仍低於100，顯示消費者整體態度依然偏向謹慎。

預估台灣民間消費將於2026年成長3.2%、2027年成長3.1%，均高於2025年的1.4%。

通膨方面，大摩預估台灣2026及2027年的消費者物價指數（CPI）將分別成長2.1%及2.2%，整體與核心通膨可能持續略高於央行2%的警戒線。通膨壓力主要來自燃料價格、天候造成的食品價格上升、AI熱潮下科技產品價格提高，以及消費持續復甦與較高的薪資預期。民間消費復甦及政府政策刺激亦可能帶來額外需求，使通膨在2027年維持於2%以上。

基於通膨持續高於警戒線、產出缺口擴大及財政刺激增加，大摩將央行首次升息預測提前一季，預期央行將於2026年第4季把重貼現率由目前的2.00%調升至2.125%，並於2027年第2季再升至2.25%。

由於房市已透過信用管制及供給面政策降溫，大摩預期本輪額外升息次數可能相對有限；但央行可能需要提早採取預防性行動，並讓利率在較高水準維持更長時間。

展望2027年，行政院通過的2027年中央政府總預算草案規模約為新台幣3.93兆元，高於2026年最終支出的3.46兆元，主要政策重點涵蓋社會福利、國內消費刺激及國防支出，惟相關預算仍待立法院審議。

其中，社會福利預算規模達1.19兆元、年增41.1%；國防支出預計達1.12兆元、年增17%，相當於GDP的3.01%。政府亦規劃編列2,357億元，於2027年再次普發每人新台幣1萬元。

大摩估計，若普發現金方案獲得通過，可能為2027年GDP成長額外貢獻約0.3個百分點。報告認為，擴張性預算使2027年經濟成長具有進一步上修空間，但亦可能加深需求面通膨壓力。

大摩 GDP 出口

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