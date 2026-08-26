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中小微企業轉型條例擬9月送立院 放寬租稅優惠納小商家

中央社／ 台北26日電

行政院正研擬「中小微企業轉型升級發展條例」草案，規劃未來8年投入新台幣1000億元預算。經濟部政務次長何晉滄今天表示，新條例將擴大適用對象，商圈、市場、夜市及小店家等小微業者全數納入，同時放寬租稅優惠條件，例如調整增僱員工年齡範圍與加薪抵減率，以及加碼研發補助及信用保證等資源，目標9月送立法院審議。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、國發會、財政部、金管會等部會就「中小微新企業發展困境、政策需求及政府資源配置與執行成效」進行報告，並備質詢。

經濟部報告指出，根據2025年中小企業白皮書統計，國內中小微企業家數達171.6萬家，占全台企業總數98.9%，更承載全台約8成、919.4萬人的勞動力。在出口貢獻上，中小微企業創造了高達3.2兆元的出口金額，銷售額占全體企業比例達79.3%。

國民黨立委呂玉玲質詢關切政府對中小企業的支持政策，以及目前研擬的「中小微企業轉型升級發展條例」草案，與現行「中小企業發展條例」的差異。

針對「中小微企業轉型升級發展條例」草案規劃，何晉滄表示，新條例將在既有「中小企業發展條例」基礎上，進一步擴大租稅優惠及獎補助措施，同時放寬適用門檻，並將更多小微型業者納入。

何晉滄指出，未來包括商圈、市場、夜市及小微業者都將納入輔導及支持範圍，不再限於公司型態企業；在投資設備申請租稅優惠方面，「過去可能門檻比較高」，未來則將全面檢討現行條件並降低門檻，讓更多企業能申請租稅優惠。

此外，何晉滄表示，此次草案也將研議放寬增僱員工的年齡範圍和加薪抵減率，並加碼研發補助、信用保證及市場拓銷等經費資源，並針對商圈、夜市及市場等小微企業聚集場域，從硬體到軟體提供輔導，協助業者轉型升級。

何晉滄表示，經濟部目前以9月將草案送交立法院審議為目標，盼得到立院支持。

財政部報告也指出，現行「中小企業發展條例」對於中小企業增僱員工範圍為24歲以下、65歲以上本國籍基層員工，並提高薪資費用減除率為200%；若是為員工加薪，薪資費用減除率則提高為175%。

夜市 經濟部 財政部

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