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大摩上調台灣今年經濟成長預測至11.6% 估迎40年新高

中央社／ 台北26日電

外資摩根士丹利（Morgan Stanley）發布最新台灣經濟報告指出，全球人工智慧（AI）應用需求持續強勁，台灣經濟成長動能正從科技出口逐步擴散至國內投資、服務業與民間消費；由於外部與內部需求同步增強，摩根士丹利大幅上調台灣2026及2027年的經濟成長預測。

摩根士丹利將台灣2026年國內生產毛額（GDP）成長預測由8.9%上調至11.6%，可望創近40年來新高；2027年成長預測由4.7%上調至7.5%。

報告引用官方數據指出，台灣2026年第1季GDP年增15.43%，第2季年增12.92%，上半年平均成長14.15%，表現明顯高於原先預期。

摩根士丹利分析，這次預測上修主要反映3項因素，包括全球AI需求帶動科技出口持續成長、出口景氣推升半導體及相關供應鏈資本支出，以及服務業復甦與政策支持帶動民間消費改善。台灣目前的成長結構不再僅由淨出口支撐，國內投資與消費對GDP的貢獻也同步增加，顯示AI與半導體超級週期的效益正逐步擴散至更廣泛的國內經濟活動。

摩根士丹利預估，台灣2026年全年出口將成長20.7%。出口出貨成長率可能由上半年約28%，放緩至下半年約13%；不過，成長速度下滑主要受比較基期升高與出貨時點影響，目前尚未看到半導體景氣週期實質轉弱的明確跡象。

報告指出，半導體出口量成長速度可能已於2025年底觸頂，但先進晶片在出口產品中的含量與價值持續提升，加上全球AI資本支出維持強勁，因此科技產品出貨與名目出口仍可望保持韌性。

摩根士丹利預估，台灣2026及2027年的消費者物價指數（CPI）將分別成長2.1%及2.2%，整體與核心通膨可能持續略高於央行2%的警戒線；通膨壓力主要來自燃料價格、天候造成的食品價格上升、AI熱潮下科技產品價格提高，以及消費持續復甦與較高的薪資預期。

此外，報告也提到，台灣政府規劃2027年再次普發每人新台幣1萬元，若普發現金方案通過，可能為2027年GDP成長額外貢獻約0.3個百分點。報告認為，擴張性預算使2027年經濟成長具有進一步上修空間，但也可能加深需求面通膨壓力。

大摩 經濟成長 摩根

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