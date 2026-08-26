卓揆談各種新能源方向 核能未來不排除新選項

行政院長卓榮泰26日表示，自去年5月17日開始，台灣正式進入非核家園時期，也達成既定目標。不過對於未來的新式核能的各種技術，政府都是開放討論的態度。在2025年的預算中，已編列部分經費，參與國際先進核能技術的討論與接軌；明年度中央政府總預算也編列部分經費接觸全球核融合技術。他強調「啟動各種新的選項，這都是政府現在應該做的工作。」

卓榮泰今日出席「2026第十屆新能源國際論壇」開幕式致詞時提到，國際形勢變化讓全球能源供應、交通及運輸產生極大的需求與挑戰，同時供電系統及新技術也帶來各項衝擊，世界各國都在加速各種電力建設。尤其是「算力就是國力、電力就是國力」，算力、電力與國力三者密不可分。

卓榮泰說，台灣在通訊、衛星等領域，持續與美國深化合作，也希望兩國未來能在無人機產業、非紅供應鏈等方面加強合作。雙方從技術研發到關鍵技術、關鍵礦物，都具有深厚合作基礎與未來潛力，這也是強化台美夥伴關係的重要一環。另在AI運算及高端運算服務方面，這是目前國內產業最關切的議題。國內主要科技大廠都期待政府提供更多土地、人力及各項協助，進入科學園區及產業園區，提升供應鏈垂直整合及服務效能。政府也會持續協助產業。

他說，今年台灣經濟成長表現受到各界看好，預估全年經濟成長率達11.05%，這是一個非常高的數字。但政府仍會戰戰兢兢，與百工百業及國人一起努力。

在能源部分，卓榮泰更向國人提出承諾，政府會提供充足、具韌性，而且多元綠能發展的電力建設。經濟部與台電持續進行各項詳細評估。原本預估2035年電力需求成長約1.7%，但隨著AI技術快速發展，目前已經拉高到2.5%，而且電力需求成長仍可能逐年提高。

另外，他也提到，除了經濟部、台電目前推動的「10年投入5,645億元強化電網」建設計畫，將老舊電網升級為更加強韌的電網，提高系統抵抗外力干擾及供電穩定能力之外，尤其是區域型、獨立性的微電網，在國防、民生及產業上不可或缺。因此，除了全國性電網強韌化之外，微電網的獨立供電系統也正在推動。經濟部目前正加速整備全國各地、分區域、分階段的微電網獨立發電系統，並搭配足夠儲能設備。微電網加上儲能，可以讓能源體系更加分散、安全及具有彈性，對國家安全而言是非常重要的工作。

多元綠能部分，卓榮泰說，太陽光電方面，截至2026年6月，累計裝置容量已大幅增加，過去10年間成長約數倍，相關建設持續全面展開。不論是地面型、屋頂型，或是搭配儲能與供電系統，都進一步提升供電韌性，也透過汰舊換新的方式，更新較老舊的發電系統，提高發電效率。離岸風電方面，2025年台灣新增離岸風電裝置容量，全球排名第三；累計裝置容量則排名全球第五。未來離岸風電後續開發場域，已進行盤整，未來整體裝置容量及可開發潛力，都會納入後續規劃。地熱、小水力、生質能等，也都是未來需要持續投入技術發展的能源選項。

至於大家關心的核能問題，卓榮泰強調，未來核三廠是否能再運轉，必須符合相關安全條件，包括台電提出再運轉計畫及自主安全檢查，經核安會審查後，確認是否符合各項安全標準，並進行設備更新及評估新技術可行性。政府提出「三個原則」：核能安全必須無虞、核廢料必須有解、社會必須有高度共識。

至於SMR、小型模組化反應爐及核融合技術，他說，政府會分年編列相關預算，持續與世界進行研發及技術交流，雖然不敢說是在最前端，但至少要接觸世界進步潮流。未來如果有新的核能技術能夠安全、穩定商轉，台灣才有資格與能力討論台灣要不要、何時以及能不能採用。啟動各種新的選項，這都是政府現在應該做的工作。