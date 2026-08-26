經部：明年投入中小微企業預算增加 全面擴大租稅優惠、融資及補助

經濟部政務次長何晉滄26日在立法院表示，經濟部現研議「中小微企業轉型升級發展條例」，將會擴大現有獎勵補助、鬆綁租稅優惠，例如，中小企業增加僱用員工僱用年齡會進一步放寬，加薪減除率也會擴大。他並表示，2027年用以中小微企業獎補助預計約250億元。

賴總統今年520提出八年1,000億元加速振興中小微企業計畫，經濟部將現行中小企業發展條例升級為「中小微企業升級轉型發展條例」。何晉滄提及，經濟部每年投入輔導中小企業預算高達百億元，再加上八年1,000億元加速振興中小微企業，每年約有逾百億元，2027年用以輔導中小微企業預算約250億元。

何晉滄今日出席立法院經濟委員會就「中小微新企業發展困境、政策需求及政府資源配置與執行成效」進行報告並備詢時，作上述回應。

現行「中小企業發展條例」對於中小企業增僱員工24歲以下、65 歲以上本 國籍基層員工並提高薪資費用減除率為200 %；對員工加薪薪資費用加成減除率提高至175 %。據了解，未來擴大適用增僱中高齡，且提高僱用及加薪減除率。

朝野立委關切國內經濟不均衡發展，不能只有半導體，也要兼顧傳產及中小企業。國發會副主委詹方冠表示，「中小微企業轉型升級發展條例」很快就要公告了，預計9月將送立法院審查。