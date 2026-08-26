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勞動部「僱用安定措施」延長三個月 最高可領11,500元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

台美關稅已公布調整為10%，整體產業景氣正迎來復甦曙光。但考量產能過剩調查結果尚未發布，又個別產業間復甦步調不一，為提供產業及勞工過渡性支持與適當緩衝期，勞動部針對九個行業，於8月1日至10月31日繼續辦理僱用安定措施三個月。

九個行業包括：食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業。

勞動部說明，此次繼續辦理僱用安定措施，主要是作為現階段受國際情勢衝擊產業營運調整的過渡緩衝機制，儘管美國對台關稅已公布10%，低於其他國家，但在美國301條款調查中仍有產能過剩調查結果尚未發布。

為了讓正處在復甦階段的企業有一些緩衝空間來調整因應，因此再提供三個月的僱用安定措施，如此也能配合現行企業通報減班休息「每次原則最長為三個月」的規範，讓補助期間對接勞雇雙方的協議週期。

勞動部勞動力發展署說明，屬於公告九行業之受僱勞工，於辦理期間（8月1日至10月31日）內與雇主協議實施減班休息達30日以上，並經地方勞工主管機關列冊通報者，均可申請薪資差額補貼。

補貼金額按實施減班休息日前一個月至前三個月之平均月投保薪資，與實施減班休息後實際協議薪資差額之70%發給，每人每月最高可領取1萬1,500元。

薪資差額補貼之申請期限為實施減班休息每滿30日之次日起90日內，可向工作所在地之勞動力發展署所屬分署提出申請，或透過「台灣就業通」網站線上申辦。申請方式可採逐月申請或一次申請三個月（其申請期限以第一個月期滿日之次日起90日計算）。

勞動力發展署提醒，由於僱用安定措施薪資差額補貼的法定基本申領要件為「與雇主協議實施減班休息達30日以上」，第一次通報實施減班休息的勞工，必須在此次實施截止日（10月31日）前有達到減班休息達30日以上的情形。

如果是從10月3日以後才開始第一次實施減班休息的勞工，因為到10月31日截止日為止尚未滿30日，則不符合僱用安定措施法定的申請條件，無法請領補貼，但仍可申請「減班休息勞工再充電計畫」，在減班休息薪資差額內，依實際參訓時數核發訓練津貼，每月最高補助16,300元。

勞動部 關稅 紡織業

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