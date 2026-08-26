彰銀、國票金公公併有影 將從市場點名跨進程序啟動

彰銀（2801）昨（25）日宣布，董事會24日授權董事長胡光華成立專案小組，25日再公開遴選財顧，正式啟動策略合作、投資及整併的前期評估。

值得注意的是，國票金（2889）今日也將召開董事會，授權董事長張兆順選定潛在併購對象等。市場解讀，彰銀、國票金「公公併」一案，將從市場點名跨進程序啟動。

一旦彰銀與國票金整併成局，最大戰略意義是，彰銀將可藉此跨入金控體系，補足銀行以外版圖，擴大資產規模與交叉銷售綜效。

彰銀副總莊政祺昨天在法說會上表示，面對金融產業高度競爭、數位轉型及資產效率要求，有必要以更制度化方式，評估有助提升競爭力及股東權益的成長機會。

至於未來的整併方向，彰銀強調「規模並非唯一考量」，更重視標的能否提升經營績效、替股東創造長期價值，並綜合考量業務互補性、財務效益、資本影響、風險管理及法遵等整合可能性。

金融業高層形容，企業併購就像男女看對眼、尋親找媒人（財務顧問），檯面上國票金雖並未指名特定對象，但初步推估國票金「有好感的對象」可能就是彰銀。國票金昨晚則表示，將加速進行併購。

彰銀基本面持續走強，上半年稅後盈餘113.14億元、年增近24%，每股稅純益0.94元，雙創同期新高；累計前七月稅後純益攀升到135億元、年增22.3%，每股稅後純益1.12元，續寫同期新高。

其中，上半年整體放款年增逾7%，海外放款更年增26%，境外獲利占比突破24%，財富管理手續費收入年增逾43%，成為另一成長引擎。

市場認為，彰銀維持成長動能，有「併購底氣」向外擴張，公司也研擬透過併購、投資或策略合作尋找外部成長機會。

近期泛公股進駐國票金董事會後，市場再掀泛公股整併討論，國票金被點名可能成為彰銀潛在整併標的。

對於國票金是否在評估名單內，彰銀回應，不評論市場特定標的及傳聞，目前沒有任何特定交易對象、交易價格、交易架構或具拘束力承諾；若後續形成具體方案，將依照公司治理程序及相關規範辦理。