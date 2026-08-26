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借錢買美股 明年Q2上路

經濟日報／ 記者廖珮君黃彥宏／台北報導

喊了六年，國人「借錢美股」終於放行。金管會昨（25）日宣布，開放券商辦理複委託外幣融資，投資人可融資買美股、美國ETF，最多約930檔；融資上限五成、維持率160%，最快明年第2季上路。

證期局副局長黃仲豪表示，這次開放兩大類標的。股票限道瓊工業指數、那斯達克100及S&P 500指數成分股，約630檔；ETF限美國掛牌、以股票或債券為主要投資標的，且不得具有槓桿或放空效果，約300檔。

換言之，最多約930檔可納入融資範圍，但各券商仍可依自身風控決定實際承作標的。另外，這次開放範圍較當初券商公會爭取的縮水，港股與外國債券均未列入。

為控制海外融資風險，金管會採取比台股更嚴格標準。美股融資比率最高五成，低於國內融資六成；擔保維持率最低160%，也高於國內130%的追繳門檻，融資買進海外股票並須全數作為擔保品。

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