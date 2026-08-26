彰銀、國票金「公公併」 市場解讀：幾成定局

彰化銀行與國票金控的「公公併」有譜。彰銀在廿四日的董事會通過授權董事長胡光華成立專案小組評估整併，昨天並公告遴選財務顧問公司，啟動整併的前期評估，加上國票金今天舉行董事會討論整併等議案，市場解讀，彰銀併國票金已經成定局，現在就看能否趕在明年股東會前完成此案。

知情人士透露，未來國票金和彰銀的合併會由百分之百的換股合併來進行，目前在公股金控和銀行中，彰銀是公股持股最高的，泛公股在彰銀的持股接近百分之五十，若和國票金合併，也能夠避免政府股權被稀釋的問題。不過，國票金的民股主要股東目前除了耐斯集團和旺中集團表態支持公公併之外，台鋼集團對於公公併的態度有待觀察，當合併案在議決換股比例時，民股是否真的支持公公併，屆時就會見真章。

彰銀董事長胡光華也被視為推動整併的好人選。胡光華曾任合庫副總，主掌外匯、授信等多項重要業務，也曾當過合庫票券董事長，之後擔任兆豐金控總經理，如今將站上第一線執行彰銀對外參與整併的作業。

國票金今天上午開董事會討論整併和薪酬改革，在彰銀啟動整併評估作業後，今天國票金董事會的決議結果動見觀瞻。有關整併議案，經營團隊的提案內容為授權董事長張兆順依財政部政策原則選定潛在合併對象，進行可行性評估，並得視評估及洽談需要表達合併意願，並且為辦理評估作業需要，得聘請財務顧問或其他專業機構協助。

彰銀昨公告遴選財顧啟動合併評估，國票金今開董事會，討論合併等議案，市場解讀彰銀與國票金的「公公併」宣告啟動。圖為國票金董事長張兆順。聯合報系資料照

至於國票金民股董事陳冠如也會以臨時動議的方式，要求對於公公併的執行訂定時間表，至少在一個月後必須提報最新的執行進度，不要拖延。

根據彰銀在公司網站所公告的決議內容，董事會已通過授權董事長於一定範圍內，就經營策略及可能之整併機會進行可行性評估及必要之前期接洽，以強化彰銀長期策略布局。同時，董事會也決議訂定「彰化商業銀行整併或策略聯盟案專業顧問遴選及委任準則」。

彰銀昨開法說會，副總莊政祺表示，面對金融產業高度競爭、數位轉型及資產效率要求，有必要以更制度化方式，評估有助提升競爭力及股東權益的成長機會。至於未來整併方向，彰銀強調「規模並非唯一考量」，更重視標的能否提升經營績效、替股東創造長期價值，並綜合考量業務互補性、財務效益、資本影響、風險管理及法遵等整合可能性。