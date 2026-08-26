受惠AI需求強勁 工業、製造業生產連29紅！經部：後市可期

經濟部昨（25）日表示，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，7月工業生產指數145.24、製造業生產指數147.65，雙創歷年單月新高，年增率分別達25.61%、26.89%，皆呈連29紅，後市仍可期。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，AI應用需求持續擴增、全球雲端服務大廠積極投資，需求亦漸擴散至傳產，加上進入歐美年底消費旺季，在備貨潮下，預估至今年底製造業生產仍熱絡。

經濟部預估，8月製造業生產指數為149.52至153.52，估年增25.5%至28.9%，將呈連30個月正成長。

經濟部指出，7月製造業生產指數147.65，年增26.89%，和工業生產指數都是連兩月創單月新高。累計今年1至7月則年增22.04%。

陳玉芳指出，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業生產指數皆創歷年單月新高，分別年增22.72%及95.62%，分別呈連31個月、33個月正成長。

其中，電子零組件業中的積體電路業生產指數174.96，亦創歷年單月新高，年增26.45%，呈連31月正成長。

傳統產業方面，陳玉芳表示，受惠半導體產業擴產與電子零組件材料需求升溫，加以上年同月部分產線歲修之低基期效應，致機械設備業年增19.75%、基本金屬業年增13.24%；惟化學材料及肥料業、汽車及其零件業則受市場需求動能仍緩，及去化庫存影響，分別年減5.88%及5.03%。

她分析，機械設備業生產指數亦創單月新高，年增率呈連五紅，主因半導體先進製程及高階封測廠擴充產能，推升生產用設備及零組件、機械傳動設備等產量；另，工具機接單回溫而增產。

至於汽車及其零件業已連續兩個月負成長。陳玉芳指出，因部分車廠為去化庫存而調節減產，致燃油小型轎車、小型貨車及部分汽車零件等產品減產較多。不過今年前七月生產減幅已縮小至1.89%，後市不悲觀，包括汽車用電燈組海外訂單增加，及電動大型客車、電動轎車受惠國內客運車輛電動化及貨物稅減徵政策推動而增產。

展望未來，陳玉芳表示，全球經濟成長動能持續受地緣政治及貿易政策不確定性影響，惟隨AI應用需求持續擴增、全球雲端服務大廠積極投資，及各國加速布建AI基礎設施帶動下，相關供應鏈生產動能可望延續，支撐製造業生產維持成長態勢。