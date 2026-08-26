快訊

美國鄉村音樂天后桃莉芭頓辭世享壽80歲 川普下令降半旗

聽新聞
0:00 / 0:00

受惠AI需求強勁 工業、製造業生產連29紅！經部：後市可期

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部25日表示，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，7月工業生產指數145.24、製造業生產指數147.65，雙創歷年單月新高，年增率分別達25.61%、26.89%，皆呈連29紅，後市仍可期。製造業示意圖。 聯合報系資料照
經濟部25日表示，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，7月工業生產指數145.24、製造業生產指數147.65，雙創歷年單月新高，年增率分別達25.61%、26.89%，皆呈連29紅，後市仍可期。製造業示意圖。 聯合報系資料照

經濟部昨（25）日表示，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，7月工業生產指數145.24、製造業生產指數147.65，雙創歷年單月新高，年增率分別達25.61%、26.89%，皆呈連29紅，後市仍可期。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，AI應用需求持續擴增、全球雲端服務大廠積極投資，需求亦漸擴散至傳產，加上進入歐美年底消費旺季，在備貨潮下，預估至今年底製造業生產仍熱絡。

經濟部預估，8月製造業生產指數為149.52至153.52，估年增25.5%至28.9%，將呈連30個月正成長。

經濟部指出，7月製造業生產指數147.65，年增26.89%，和工業生產指數都是連兩月創單月新高。累計今年1至7月則年增22.04%。

陳玉芳指出，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業生產指數皆創歷年單月新高，分別年增22.72%及95.62%，分別呈連31個月、33個月正成長。

其中，電子零組件業中的積體電路業生產指數174.96，亦創歷年單月新高，年增26.45%，呈連31月正成長。

傳統產業方面，陳玉芳表示，受惠半導體產業擴產與電子零組件材料需求升溫，加以上年同月部分產線歲修之低基期效應，致機械設備業年增19.75%、基本金屬業年增13.24%；惟化學材料及肥料業、汽車及其零件業則受市場需求動能仍緩，及去化庫存影響，分別年減5.88%及5.03%。

她分析，機械設備業生產指數亦創單月新高，年增率呈連五紅，主因半導體先進製程及高階封測廠擴充產能，推升生產用設備及零組件、機械傳動設備等產量；另，工具機接單回溫而增產。

至於汽車及其零件業已連續兩個月負成長。陳玉芳指出，因部分車廠為去化庫存而調節減產，致燃油小型轎車、小型貨車及部分汽車零件等產品減產較多。不過今年前七月生產減幅已縮小至1.89%，後市不悲觀，包括汽車用電燈組海外訂單增加，及電動大型客車、電動轎車受惠國內客運車輛電動化及貨物稅減徵政策推動而增產。

展望未來，陳玉芳表示，全球經濟成長動能持續受地緣政治及貿易政策不確定性影響，惟隨AI應用需求持續擴增、全球雲端服務大廠積極投資，及各國加速布建AI基礎設施帶動下，相關供應鏈生產動能可望延續，支撐製造業生產維持成長態勢。

製造業 雲端 雲端服務

延伸閱讀

AI續旺！7月工業生產指數創歷年單月新高 呈連29紅

製造業生產超級旺！「2資訊電子+1傳產」7月生產指數創新高

伺服器、記憶體出口暢旺！7月批發業營業額1.75兆元 年增56.4%雙創高

新代法說會／蘇州二廠、馬來西亞新廠明年初同步投產 產能估可增1.6倍

相關新聞

彰銀、國票金「公公併」 市場解讀：幾成定局

彰化銀行與國票金控的「公公併」有譜。彰銀在廿四日的董事會通過授權董事長胡光華成立專案小組評估整併，昨天並公告遴選財務顧問公司，啟動整併的前期評估，加上國票金今天舉行董事會討論整併等議案，市場解讀，彰銀併國票金已經成定局，現在就看能否趕在明年股東會前完成此案。

受惠AI需求強勁 工業、製造業生產連29紅！經部：後市可期

經濟部昨（25）日表示，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，7月工業生產指數145.24、製造業生產指數147.65，雙創歷年單月新高，年增率分別達25.61%、26.89%，皆呈連29紅，後市仍可期。

彰銀、國票金公公併有影 將從市場點名跨進程序啟動

彰銀昨（25）日宣布，董事會24日授權董事長胡光華成立專案小組，25日再公開遴選財顧，正式啟動策略合作、投資及整併的前期評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。